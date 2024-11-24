В Украине устроили волну диверсий с подрывами против силовиков

Нацполиция зафиксировала случаи диверсий с использованием взрывных устройств против силовиков.
Главные тезисы
- Спланированные действия криминалов в Украине направлены на дестабилизацию ситуации, запугивание населения и подрыв работы правоохранительных органов.
- СБУ раскрыла сеть несовершеннолетних агентов ФСБ, готовивших масштабный теракт на юге Украины с многочисленными жертвами.
- Идентифицированные преступники задействованы в поджогах отделений 'Укрпочты' и готовились к новым терактам, действуя по инструкциям куратора из России через Telegram-каналы.
- Правоохранители документировали действия злоумышленников, что позволило разоблачить сеть и задержать их, предотвратив новые теракты.
Что известно о диверсиях против силовиков в Украине
Как сообщают источники в Нацполиции, одним из инцидентов стал подрыв военнослужащего.
У его машины лежал пакет, рядом на дереве была закреплена камера, транслировавшая видео в режиме онлайн. Караульный, заметив пакет, приблизился и нагнулся, после чего взрывчатку дистанционно активировали.
Полиция предупреждает, что это не первый случай. Всех призывают не прикасаться к неизвестным предметам и немедленно вызвать саперов по номеру 102.
Еще один инцидент произошел в середине ноября в Киеве. Женщина сообщила о насилии со стороны мужчины на Печерском спуске и заявила, что закрылась в ванной. Когда полиция прибыла, она по телефону сказала, что дверь квартиры незаперта, и попросила зайти.
Как только правоохранители открыли дверь и шагнули внутрь, они услышали звук срабатывания чеки гранаты. Успев закрыть дверь, они избежали взрыва, произошедшего в коридоре квартиры. Никто не пострадал.
Также недавно в Дарницком районе был задержан 17-летний юноша, завербованный российскими спецслужбами. Он взорвал самодельное взрывное устройство и был причастен к поджогам отделений "Укрпочты" в Николаеве и Одессе, а также готовился к новому теракту.
СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ
Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.
Один из них уже совершил взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.
Правоохранители задокументировали действия злоумышленника, что позволило разоблачить сеть и установить личности его сообщников.
При попытке покупки химических компонентов для взрывчатки его задержали "на горячем".
Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.
Два участника находятся под стражей, относительно несовершеннолетнего решается вопрос об ответственности. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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