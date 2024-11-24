В Украине устроили волну диверсий с подрывами против силовиков

Что известно о диверсиях против силовиков в Украине

Как сообщают источники в Нацполиции, одним из инцидентов стал подрыв военнослужащего.

У его машины лежал пакет, рядом на дереве была закреплена камера, транслировавшая видео в режиме онлайн. Караульный, заметив пакет, приблизился и нагнулся, после чего взрывчатку дистанционно активировали.

Полиция предупреждает, что это не первый случай. Всех призывают не прикасаться к неизвестным предметам и немедленно вызвать саперов по номеру 102.

Еще один инцидент произошел в середине ноября в Киеве. Женщина сообщила о насилии со стороны мужчины на Печерском спуске и заявила, что закрылась в ванной. Когда полиция прибыла, она по телефону сказала, что дверь квартиры незаперта, и попросила зайти.

Как только правоохранители открыли дверь и шагнули внутрь, они услышали звук срабатывания чеки гранаты. Успев закрыть дверь, они избежали взрыва, произошедшего в коридоре квартиры. Никто не пострадал.

Взрыв произошел из-за механизма "растяжки" с гранатой Ф-1. В квартире никого не было, а владельцы сдавали посуточно. Звонившая женщина не идентифицирована. Поделиться

Также недавно в Дарницком районе был задержан 17-летний юноша, завербованный российскими спецслужбами. Он взорвал самодельное взрывное устройство и был причастен к поджогам отделений "Укрпочты" в Николаеве и Одессе, а также готовился к новому теракту.

Эти действия заранее спланированы преступлениями, направленными на дестабилизацию ситуации, запугивание населения и подрыв нормальной работы правоохранительных органов, — заявили в полиции. Поделиться

СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Один из них уже совершил взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.

Фото — СБУ

Правоохранители задокументировали действия злоумышленника, что позволило разоблачить сеть и установить личности его сообщников.

При попытке покупки химических компонентов для взрывчатки его задержали "на горячем".

Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.

Расследование показало, что все трое координировались куратором из России, с которым связались через Telegram-каналы, предлагавшие "легкий заработок". Теракты и изготовление взрывчатки производились по его инструкциям. Поделиться