В Украине устроили волну диверсий с подрывами против силовиков
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине устроили волну диверсий с подрывами против силовиков

В Украине устроили волну диверсий с подрывами против силовиков
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Нацполиция зафиксировала случаи диверсий с использованием взрывных устройств против силовиков.

Главные тезисы

  • Спланированные действия криминалов в Украине направлены на дестабилизацию ситуации, запугивание населения и подрыв работы правоохранительных органов.
  • СБУ раскрыла сеть несовершеннолетних агентов ФСБ, готовивших масштабный теракт на юге Украины с многочисленными жертвами.
  • Идентифицированные преступники задействованы в поджогах отделений 'Укрпочты' и готовились к новым терактам, действуя по инструкциям куратора из России через Telegram-каналы.
  • Правоохранители документировали действия злоумышленников, что позволило разоблачить сеть и задержать их, предотвратив новые теракты.

Что известно о диверсиях против силовиков в Украине

Как сообщают источники в Нацполиции, одним из инцидентов стал подрыв военнослужащего.

У его машины лежал пакет, рядом на дереве была закреплена камера, транслировавшая видео в режиме онлайн. Караульный, заметив пакет, приблизился и нагнулся, после чего взрывчатку дистанционно активировали.

Полиция предупреждает, что это не первый случай. Всех призывают не прикасаться к неизвестным предметам и немедленно вызвать саперов по номеру 102.

Еще один инцидент произошел в середине ноября в Киеве. Женщина сообщила о насилии со стороны мужчины на Печерском спуске и заявила, что закрылась в ванной. Когда полиция прибыла, она по телефону сказала, что дверь квартиры незаперта, и попросила зайти.

Как только правоохранители открыли дверь и шагнули внутрь, они услышали звук срабатывания чеки гранаты. Успев закрыть дверь, они избежали взрыва, произошедшего в коридоре квартиры. Никто не пострадал.

Взрыв произошел из-за механизма "растяжки" с гранатой Ф-1. В квартире никого не было, а владельцы сдавали посуточно. Звонившая женщина не идентифицирована.

Также недавно в Дарницком районе был задержан 17-летний юноша, завербованный российскими спецслужбами. Он взорвал самодельное взрывное устройство и был причастен к поджогам отделений "Укрпочты" в Николаеве и Одессе, а также готовился к новому теракту.

Эти действия заранее спланированы преступлениями, направленными на дестабилизацию ситуации, запугивание населения и подрыв нормальной работы правоохранительных органов, — заявили в полиции.

СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Один из них уже совершил взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.

Фото — СБУ

Правоохранители задокументировали действия злоумышленника, что позволило разоблачить сеть и установить личности его сообщников.

При попытке покупки химических компонентов для взрывчатки его задержали "на горячем".

Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.

Расследование показало, что все трое координировались куратором из России, с которым связались через Telegram-каналы, предлагавшие "легкий заработок". Теракты и изготовление взрывчатки производились по его инструкциям.

Два участника находятся под стражей, относительно несовершеннолетнего решается вопрос об ответственности. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Хотели поджечь вертолет и электроподстанцию. СБУ задержала троих агентов российских спецслужб
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Планировало убийства военных ВСУ. В Чернигове задержан агент ГРУ
СБУ
Планировало убийства военных ВСУ. В Чернигове задержан агент ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Взорвали автомобиль воина ВСУ и планировали теракты. В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ
СБУ
Взорвали автомобиль воина ВСУ и планировали теракты. В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?