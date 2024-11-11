Хотели поджечь вертолет и электроподстанцию. СБУ задержала троих агентов российских спецслужб

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 5 молодых людей, которые по заказу российских спецслужб совершали поджоги в трех регионах Украины. Одна из групп пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области, а другие — «охотились» за электроподстанциями, в том числе на объектах Укрзалізниці.

СБУ задержала российских агентов: планировали поджечь вертолет ВСУ

Все задержанные были завербованы врагом, когда искали «легкие» заработки в Телеграмм-каналах.

Однако вместо обещанных средств от РФ фигуранты получили подозрение от украинских правоохранителей.

Так, в Кировоградской области «на горячем» задержаны три молодых человека в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ.

Кроме того, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.

Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.

На Полтавщине разоблачен рецидивист, сжигавший военный джип, привлеченный в выполнении задач на Восточном фронте.

По данным следствия, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ. Поделиться

В Черкасской области задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала железнодорожное движение на одном из участков региона.

Все задержанные сообщены о подозрении (соответственно совершенных преступлений) по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила российского "крота" в рядах ТЦК на Волыни

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Военная контрразведка СБУ уличила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению локаций сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным его сотрудничества с РФ.