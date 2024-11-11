Хотіли підпалити гелікоптер і електропідстанцію. СБУ затримала трьох агентів російських спецслужб

Служба безпеки та Національна поліція затримали 5-х молодиків, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали у трьох регіонах України. Одна із груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші — «полювали» за електропідстанціями, у тому числі на об’єктах Укрзалізниці.

СБУ затримала російських агентів: планували підпалити гелікоптер ЗСУ

Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали «легких» заробітків у Телеграм-каналах.

Утім, замість обіцяних коштів від РФ фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Кіровоградській області «на гарячому» затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.

Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.

На Полтавщині викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був залучений у виконанні завдань на Східному фронті.

За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ. Поширити

У Черкаській області затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила російського “крота” в лавах ТЦК на Волині

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.