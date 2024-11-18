Взорвали автомобиль воина ВСУ и планировали теракты. В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ

СБУ нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки. Участники группировки занимались терактами в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями ВСУ.
Главные тезисы
- СБУ нейтрализовала агентурно-боевую группу ГРУ РФ, занимавшуюся терактами в прифронтовом городе Харькове.
- Участники группировки планировали теракты и подрывы, в том числе взорвали автомобиль украинского военнослужащего.
- Задержанным объявлено подозрение по статьям о государственной измене, незаконном обращении с взрывчатыми веществами, диверсии и террористическом акте.
- Преступникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за их противоправную деятельность.
- Спецоперация с задержанием всех участников группировки была проведена успешно благодаря действиям контрразведки СБУ.
Что известно об обезвреженной группе ГРУ РФ
Как сообщили в СБУ, одним из самых громких преступлений группировки стал подрыв автомобиля украинского военнослужащего в июне 2023 года.
Злоумышленники выследили место парковки авто и заложили под него самодельное взрывное устройство. В результате взрыва военный получил тяжелые ранения.
После теракта участники получили задачу готовить новые диверсии. Они создали еще одно взрывное устройство и обустроили хранилище для его хранения. Кроме того, планировали взорвать железнодорожный поезд, транспортировавший военную технику для ВСУ.
Контрразведка СБУ зафиксировала все преступления группировки. В ходе спецоперации задержали всех четырех участников: одного схватили с поличным во время закладки взрывчатки в лесополосе, других — по месту жительства.
В ходе обысков изъяли взрывчатку, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами их противоправной деятельности.
Какое наказание грозит преступникам
Злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также рассматривается дополнительная квалификация по статьям 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).
Задержанные взяты под стражу. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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