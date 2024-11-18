Взорвали автомобиль воина ВСУ и планировали теракты. В Харькове обезвредили группу ГРУ РФ

СБУ нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки. Участники группировки занимались терактами в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями ВСУ.

Что известно об обезвреженной группе ГРУ РФ

Как сообщили в СБУ, одним из самых громких преступлений группировки стал подрыв автомобиля украинского военнослужащего в июне 2023 года.

Злоумышленники выследили место парковки авто и заложили под него самодельное взрывное устройство. В результате взрыва военный получил тяжелые ранения.

Фото — ssu.gov.ua

В состав группы входили четыре жителя Харькова: инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Их координировал боевик так называемого "спецназа ДНР", воюющего на востоке Украины и сотрудничающего с ГРУ РФ. Поделиться

После теракта участники получили задачу готовить новые диверсии. Они создали еще одно взрывное устройство и обустроили хранилище для его хранения. Кроме того, планировали взорвать железнодорожный поезд, транспортировавший военную технику для ВСУ.

Фото — ssu.gov.ua

Контрразведка СБУ зафиксировала все преступления группировки. В ходе спецоперации задержали всех четырех участников: одного схватили с поличным во время закладки взрывчатки в лесополосе, других — по месту жительства.

В ходе обысков изъяли взрывчатку, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами их противоправной деятельности.

Какое наказание грозит преступникам

Злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также рассматривается дополнительная квалификация по статьям 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).