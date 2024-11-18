Підірвали авто воїна ЗСУ і планували теракти. У Харкові знешкодили групу ГРУ РФ

СБУ нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки. Учасники угруповання займалися терактами у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами ЗСУ.

Що відомо про знешкоджену групу ГРУ РФ

Як повідомили в СБУ, одним із найгучніших злочинів угруповання став підрив автомобіля українського військовослужбовця у червні 2023 року.

Зловмисники вистежили місце паркування авто та заклали під нього саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху військовий зазнав тяжких поранень.

Фото — ssu.gov.ua

До складу групи входили четверо мешканців Харкова: інженер-програміст, колишній військовий і двоє безробітних. Їх координував бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює на сході України та співпрацює з ГРУ РФ. Поширити

Після теракту учасники отримали завдання готувати нові диверсії. Вони створили ще один вибуховий пристрій та облаштували схрон для його зберігання. Крім того, планували підірвати залізничний потяг, який транспортував військову техніку для ЗСУ.

Фото — ssu.gov.ua

Контррозвідка СБУ зафіксувала всі злочини угруповання. У ході спецоперації затримали всіх чотирьох учасників: одного схопили на гарячому під час закладення вибухівки в лісосмузі, інших — за місцем проживання.

Під час обшуків вилучено вибухівку, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами їхньої протиправної діяльності.

Яке покарання загрожує злочинцям

Зловмисникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Також розглядається додаткова кваліфікація за статтями 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).