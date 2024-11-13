Планував вбивства військових ЗСУ. У Чернігові затримали агента ГРУ

СБУ затримала у Чернігові агента російської розвідки. Він вчиняв підпали у місті та планував убивства воїнів ЗСУ.

Що відомо про затриманого російського агента

Як зазначає СБУ, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у Telegram.

Спочатку на замовлення ГРУ РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни, — зазначили в СБУ. Поширити

Фото — t.me/SBUkr

Фото — t.me/SBUkr

Далі, як він зізнався співробітникам СБУ, заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе. Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента, — додали у відомстві. Поширити

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала російських агентів: планували підпалити гелікоптер ЗСУ

Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали «легких» заробітків у Телеграм-каналах. Утім, замість обіцяних коштів від РФ фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Кіровоградській області «на гарячому» затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.

Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.

На Полтавщині викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був залучений у виконанні завдань на Східному фронті.

За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ. Поширити

У Черкаській області затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.