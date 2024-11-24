Когда Украина получит ракеты Taurus — объяснение дипломата

По мнению экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus, если на досрочных выборах победит Христианско-демократический союз, а его лидер Фридрих Мерц станет канцлером.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц много раз высказывался о предоставлении Украине ракет Taurus.
- Вероятность того, что Мерц станет канцлером, сейчас крайне высока.
- Действующий немецкий лидер Олаф Шольц отказывается передавать ракеты Taurus Украине, несмотря на призывы и просьбы.
У Украины все еще есть шанс на получение Taurus
Украинский дипломат обращает внимание на то, что Мерц, который, по всей вероятности, станет канцлером, много раз заявлял о необходимости передать Украине ракеты Taurus.
Что важно понимать, вероятность того, что Мерц станет новым немецким лидером по состоянию на сегодняшний день крайне высока.
По мнению дипломата, этого не произойдет только в случае чего-либо непредсказуемого.
Когда Украина может получить Taurus
Андрей Мельник обращает внимание на, что досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля.
Де-факто это означает, что ракеты Украина сможет получить не раньше конца апреля. Он также отметил, что это будет оптимистический сценарий.
По словам дипломата, коалиционные переговоры в большинстве случаев длятся не менее двух месяцев, однако также могут затянуться.
Как известно, немецкий канцлер Олаф Шольц категорически отказывается передавать Украине Taurus, хотя в Германии его неоднократно призывали к принятию этого решения.
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