Когда Украина получит ракеты Taurus — объяснение дипломата

По мнению экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus, если на досрочных выборах победит Христианско-демократический союз, а его лидер Фридрих Мерц станет канцлером.

У Украины все еще есть шанс на получение Taurus

Украинский дипломат обращает внимание на то, что Мерц, который, по всей вероятности, станет канцлером, много раз заявлял о необходимости передать Украине ракеты Taurus.

Я не могу представить при каких-либо раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы станут в ней "младшим партнером", что они это (предоставление ракет) заблокируют, — подчеркнул Андрей Мельник. Поделиться

Что важно понимать, вероятность того, что Мерц станет новым немецким лидером по состоянию на сегодняшний день крайне высока.

По мнению дипломата, этого не произойдет только в случае чего-либо непредсказуемого.

Это должно произойти какое-то землетрясение политическое, суперскандал, который россияне, кстати, могут запросто готовить. Они, к сожалению, на это способны. Какой-то скандал, который, например, нанесет имиджевые потери именно потенциальному канцлеру Мерцу для того, чтобы этого не произошло. Андрей Мельник Посол Украины в Бразилии

Когда Украина может получить Taurus

Андрей Мельник обращает внимание на, что досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля.

Де-факто это означает, что ракеты Украина сможет получить не раньше конца апреля. Он также отметил, что это будет оптимистический сценарий.

По словам дипломата, коалиционные переговоры в большинстве случаев длятся не менее двух месяцев, однако также могут затянуться.

То есть это будет означать, что это правительство, которое сейчас есть, будет исполнять обязанности до тех пор… Это означает, что предстоящие почти полгода, скорее всего, ничего не будет происходить. Что будет через пол года, учитывая, что будет происходить в Америке и так далее, — не хочется, честно говоря, на кофейной гуще гадать сегодня, — подчеркнул Андрей Мельник. Поделиться

Как известно, немецкий канцлер Олаф Шольц категорически отказывается передавать Украине Taurus, хотя в Германии его неоднократно призывали к принятию этого решения.