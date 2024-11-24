Закрытие Турцией проливов помешало РФ захватить Одессу и Николаев — посол

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало оккупантам захватить Одессу, Николаев и другие территории Украины.
Главные тезисы
- Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы помешало России захватить Одессу и Николаев, став одним из ключевых факторов защиты Украины.
- Турция предлагает Украине отложить вступление в НАТО, создать демилитаризованную зону на Донбассе и компенсировать оружием в обмен на паузу в подготовке к НАТО.
- Турция стала важным транспортным хабом для Украины, облегчив логистику перевозок и обеспечивая поддержку в защите от возможного захвата Россией.
Как Турция помешала планам РФ
Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, закрытие проливов стало одним из ключевых факторов защиты Украины.
Кроме того, Турция стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, и у перевозчиков были трудности. Теперь между странами действует транспортный безвиз, что значительно облегчило логистику.
Что известно о новом "мирном плане Эрдогана" по Украине
Журналисты издания утверждают, что турецкий лидер хочет предложить Украине отложить намерения по вступлению в НАТО в ближайшие 10 лет в качестве уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Кроме того, Эрдоган призывает к созданию демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением военного контингента других стран как дополнительную гарантию, а также предлагает гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие о временной паузе в подготовке к вступлению в НАТО.
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