Закрытие Турцией проливов помешало РФ захватить Одессу и Николаев — посол

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало оккупантам захватить Одессу, Николаев и другие территории Украины.

Как Турция помешала планам РФ

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, закрытие проливов стало одним из ключевых факторов защиты Украины.

Одну "Москву" мы потопили, а еще два русских крейсера оставались в Средиземном море. Закрытие проливов Турцией не позволило России использовать преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые она планировала оккупировать, отметил посол Боднар. Поделиться

Кроме того, Турция стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, и у перевозчиков были трудности. Теперь между странами действует транспортный безвиз, что значительно облегчило логистику.

Наши компании без лицензий и разрешений доставляют через Турцию жизненно важные грузы, — добавил посол. Поделиться

Что известно о новом "мирном плане Эрдогана" по Украине

Журналисты издания утверждают, что турецкий лидер хочет предложить Украине отложить намерения по вступлению в НАТО в ближайшие 10 лет в качестве уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, Эрдоган призывает к созданию демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением военного контингента других стран как дополнительную гарантию, а также предлагает гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие о временной паузе в подготовке к вступлению в НАТО.