Закрытие Турцией проливов помешало РФ захватить Одессу и Николаев — посол
Категория
Мир
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Закрытие Турцией проливов помешало РФ захватить Одессу и Николаев — посол

Закрытие Турцией проливов помешало РФ захватить Одессу и Николаев — посол
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Источник:  Укринформ

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало оккупантам захватить Одессу, Николаев и другие территории Украины.

Главные тезисы

  • Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы помешало России захватить Одессу и Николаев, став одним из ключевых факторов защиты Украины.
  • Турция предлагает Украине отложить вступление в НАТО, создать демилитаризованную зону на Донбассе и компенсировать оружием в обмен на паузу в подготовке к НАТО.
  • Турция стала важным транспортным хабом для Украины, облегчив логистику перевозок и обеспечивая поддержку в защите от возможного захвата Россией.

Как Турция помешала планам РФ

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, закрытие проливов стало одним из ключевых факторов защиты Украины.

Одну "Москву" мы потопили, а еще два русских крейсера оставались в Средиземном море. Закрытие проливов Турцией не позволило России использовать преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые она планировала оккупировать, отметил посол Боднар.

Кроме того, Турция стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, и у перевозчиков были трудности. Теперь между странами действует транспортный безвиз, что значительно облегчило логистику.

Наши компании без лицензий и разрешений доставляют через Турцию жизненно важные грузы, — добавил посол.

Что известно о новом "мирном плане Эрдогана" по Украине

Журналисты издания утверждают, что турецкий лидер хочет предложить Украине отложить намерения по вступлению в НАТО в ближайшие 10 лет в качестве уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, Эрдоган призывает к созданию демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением военного контингента других стран как дополнительную гарантию, а также предлагает гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие о временной паузе в подготовке к вступлению в НАТО.

Турецкие чиновники признают, что Украине трудно будет принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они будут пытаться отложить обсуждение судьбы оккупированных территорий, чтобы, прежде всего, сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня, — подчеркивается в материале издания.

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