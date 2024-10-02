Мы следующие. Эрдоган прогнозирует нападение на Турцию
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Политика
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Мы следующие. Эрдоган прогнозирует нападение на Турцию

Эрдоган
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал утверждать, что после военных операций на палестинских территориях и в Ливане Израиль, мол, может совершить атаку на Турцию.

Главные тезисы

  • Эрдоган предупреждает о возможном нападении на Турцию, однако без доказательств.
  • Иран выпустил сотни ракет в сторону Израиля, спровоцировав эскалацию конфликта в регионе.
  • Израиль пообещал отомстить Тегерану, однако не раскрывает, как это будет происходить.

Эрдоган бросил вызов Нетаньяху

По убеждению президента Турции, действия Израиля могут распространиться на другие страны региона и в конце концов достичь его страны.

После Ливана мы следующие, на кого (Израиль — ред.) бросит свой взгляд, я вам четко говорю, это будет наша родина… Мечты (премьер-министра Беньямина — ред.) Нетаньяху включают Анталию… Чего бы это ни стоило Турция будет продолжать противостоять Израилю и призывать мир к этой благородной позиции. Турция сделает все возможное, чтобы создать фронт человечности.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Кроме того, турецкий лидер набросился с обвинениями на тех, кто выступает за то, чтобы его страна и народ сохраняли нейтралитет в условиях эскалации.

Мы сталкиваемся с оккупационной сетью, которая намерена погрузить весь регион в огонь. Никто, кто имеет хоть каплю совести, не может молчать перед лицом такой сети массового убийства, — заявил Эрдоган.

На этом он не остановился и даже сравнил Беньямина Нетаньяху с диктатором Адольфом Гитлером.

Атака Ирана на Израиль. Что важно знать

Она началась вечером 1 октября — Иран выпустил в направлении Израиля сотни ракет.

Что интересно, Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.

Несмотря на это, Израиль намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.

Израильские власти утверждают, что Иран выпустил около 180 ракет. В результате этого воздушного удара погиб только один человек — в Газе. Сбитая ракета упала прямо на него.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, все израильские гражданские находились в бомбоубежищах.

По состоянию на 22.00 атака со стороны Ирана закончилась, однако неизвестно, что дальше планирует делать Тегеран. Он уже успел пригрозить США и предостерег их от вмешательства в конфликт.

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