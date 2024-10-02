Мы следующие. Эрдоган прогнозирует нападение на Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал утверждать, что после военных операций на палестинских территориях и в Ливане Израиль, мол, может совершить атаку на Турцию.
Главные тезисы
- Эрдоган предупреждает о возможном нападении на Турцию, однако без доказательств.
- Иран выпустил сотни ракет в сторону Израиля, спровоцировав эскалацию конфликта в регионе.
- Израиль пообещал отомстить Тегерану, однако не раскрывает, как это будет происходить.
Эрдоган бросил вызов Нетаньяху
По убеждению президента Турции, действия Израиля могут распространиться на другие страны региона и в конце концов достичь его страны.
Кроме того, турецкий лидер набросился с обвинениями на тех, кто выступает за то, чтобы его страна и народ сохраняли нейтралитет в условиях эскалации.
На этом он не остановился и даже сравнил Беньямина Нетаньяху с диктатором Адольфом Гитлером.
Атака Ирана на Израиль. Что важно знать
Она началась вечером 1 октября — Иран выпустил в направлении Израиля сотни ракет.
Что интересно, Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.
Несмотря на это, Израиль намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.
Израильские власти утверждают, что Иран выпустил около 180 ракет. В результате этого воздушного удара погиб только один человек — в Газе. Сбитая ракета упала прямо на него.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, все израильские гражданские находились в бомбоубежищах.
По состоянию на 22.00 атака со стороны Ирана закончилась, однако неизвестно, что дальше планирует делать Тегеран. Он уже успел пригрозить США и предостерег их от вмешательства в конфликт.
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