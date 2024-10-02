Ми наступні. Ердоган прогнозує напад на Туреччину
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Ми наступні. Ердоган прогнозує напад на Туреччину

Ердоган

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган почав стверджувати, що після військових операцій на палестинських територіях і в Лівані Ізраїль, мовляв, може здійснити атаку на Туреччину. 

Головні тези:

  • Ердоган попереджає про можливий напад на Туреччину, однак без жодних доказів.
  • Іран випустив сотні ракет у бік Ізраїлю, спровокувавши ескалацію конфлікту у регіоні.
  • Ізраїль пообіцяв помститися Тегерану, однак не розкриває, як це буде відбуватися.

Ердоган кинув виклик Нетаньягу

На переконання президента Туреччини, дії Ізраїлю можуть поширитися на інші країни регіону та врешті-решти досягти його країни.

Після Лівану ми наступні, на кого (Ізраїль — ред.) кине свій погляд, я вам чітко кажу, це буде наша батьківщина... Мрії (прем'єр-міністра Беньяміна — ред.) Нетаньягу включають Анталію… Чого б це не коштувало, Туреччина продовжуватиме протистояти Ізраїлю і запрошуватиме світ до цієї благородної позиції. Туреччина зробить все можливе, щоб створити фронт людяності.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

Окрім того, турецький лідер накинувся зі звинуваченнями на те, хто виступає за те, щоб його країна та народ зберігали нейтралітет в умовах ескалації.

Ми стикаємося з окупаційною мережею, яка має намір занурити весь регіон у вогонь. Ніхто, хто має хоч краплю совісті, не може мовчати перед обличчям такої мережі масового вбивства, — заявив Ердоган.

На цьому він не зупинився та навіть порівняв Беньяміна Нетаньягу з диктатором Адольфом Гітлером.

Атака Ірану на Ізраїль. Що важливо знати

Вона розпочалася увечері 1 жовтня — Іран випустив у напрямку Ізраїлю сотні ракет.

Що цікаво, Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.

Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

Ізраїльська влада стверджує, що Іран випустив близько 180 ракет. Внаслідок цього повітряного удару загинула лише одна людина — у Газі. Збита ракета впала безпосередньо на неї.

Згідно з заявою ЦАХАЛ, всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах.

Станом на 22:00 атака з боку Ірану закінчилася, однак невідомо, що далі планує робити Тегеран. Він уже встиг пригрозити США та застеріг їх від втручання у конфлікт.

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