Ми наступні. Ердоган прогнозує напад на Туреччину

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган почав стверджувати, що після військових операцій на палестинських територіях і в Лівані Ізраїль, мовляв, може здійснити атаку на Туреччину.
Головні тези:
- Ердоган попереджає про можливий напад на Туреччину, однак без жодних доказів.
- Іран випустив сотні ракет у бік Ізраїлю, спровокувавши ескалацію конфлікту у регіоні.
- Ізраїль пообіцяв помститися Тегерану, однак не розкриває, як це буде відбуватися.
Ердоган кинув виклик Нетаньягу
На переконання президента Туреччини, дії Ізраїлю можуть поширитися на інші країни регіону та врешті-решти досягти його країни.
Окрім того, турецький лідер накинувся зі звинуваченнями на те, хто виступає за те, щоб його країна та народ зберігали нейтралітет в умовах ескалації.
На цьому він не зупинився та навіть порівняв Беньяміна Нетаньягу з диктатором Адольфом Гітлером.
Атака Ірану на Ізраїль. Що важливо знати
Вона розпочалася увечері 1 жовтня — Іран випустив у напрямку Ізраїлю сотні ракет.
Що цікаво, Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.
Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.
Ізраїльська влада стверджує, що Іран випустив близько 180 ракет. Внаслідок цього повітряного удару загинула лише одна людина — у Газі. Збита ракета впала безпосередньо на неї.
Згідно з заявою ЦАХАЛ, всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах.
Станом на 22:00 атака з боку Ірану закінчилася, однак невідомо, що далі планує робити Тегеран. Він уже встиг пригрозити США та застеріг їх від втручання у конфлікт.
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