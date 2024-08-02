Когда Украина сможет получить от Турции корвет "Гетман Иван Выговский"

Гюллерюз отметил, что передача Украине второго военного корабля намечена на начало 2027 года.

Строительство второго корабля в рамках проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года. Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны… Мы будем продолжать работу по укреплению украинского флота, – отметил гендиректор STM. Поделиться

Корвет "Гетман Иван Выговский"

Как получение корвета "Гетман Иван Выговский" усилит ВМС Украины

По словам военного аналитика Defense Express Ивана Киричевского в эфире телемарафона, Украина возвратит все расходы на строительство Турцией противолодочного корвета "Гетман Иван Выговский".

Потому что отсутствие полноценного флота с большими кораблями, которые могли бы охранять порты, еще в начале полномасштабного вторжения обошлось в потерю нескольких миллиардов долларов. Которые можно было потратить на оружие. Если верно помню, то эти два корвета, которые должны были строиться в Турции – речь шла о около 150 млн долларов расходов на корпус и около 300 млн долларов расходов на сам корабль. Конечно, там сейчас звучит риторика, что мы не столь богатая страна и лучше бы потратили эти деньги на танки. Но если сопоставить тогдашние расходы и то, что сейчас новый Leopard стоит около 50 млн евро, - объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, один такой корвет стоит, как шесть немецких танков "Leopard".

Однако, по его убеждению, эффект от появления такого корабля в составе ВМС ВСУ будет гораздо важнее.