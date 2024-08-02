В Турции назвали сроки передачи Украине корвета "Гетман Иван Выговский"
Категория
Украина
Дата публикации

В Турции назвали сроки передачи Украине корвета "Гетман Иван Выговский"

корвет "Гетман Иван Выговский"
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Источник:  Укринформ

По словам гендиректора турецкой судостроительной компании STM Озгюра Гюлерюза, украинский противолодочный корвет "Гетман Иван Выговский" планируется спустить на воду в 2026 году.

Главные тезисы

  • Сроки передачи украинскому флоту корвета “Гетман Иван Выговский” Турцией намечены на 2027 год, с первым плаванием в 2026 году.
  • Противолодочный корвет имеет важное стратегическое значение для Украины и ее безопасности, помогая укрепить флот и защитить порты.
  • Расходы на постройку корвета сравнимы со стоимость шести немецких танков, однако его использование для ВМС Украины считается более важным.
  • Появление современных корветов среди ВМС Украины способствует укреплению оборонных усилий и предотвращению блокировки украинских портов.
  • Аналитика аргументирует необходимость наличия больших кораблей для охраны портов, подчеркивая важность и стратегическое значение корвета 'Гетман Иван Выговский' для обороны страны.

Когда Украина сможет получить от Турции корвет "Гетман Иван Выговский"

Гюллерюз отметил, что передача Украине второго военного корабля намечена на начало 2027 года.

Строительство второго корабля в рамках проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года. Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны… Мы будем продолжать работу по укреплению украинского флота, – отметил гендиректор STM.

Турция в 2027 году планирует передать Украине Корвет "Гетман Иван Выговский"
Корвет "Гетман Иван Выговский"

Как получение корвета "Гетман Иван Выговский" усилит ВМС Украины

По словам военного аналитика Defense Express Ивана Киричевского в эфире телемарафона, Украина возвратит все расходы на строительство Турцией противолодочного корвета "Гетман Иван Выговский".

Потому что отсутствие полноценного флота с большими кораблями, которые могли бы охранять порты, еще в начале полномасштабного вторжения обошлось в потерю нескольких миллиардов долларов. Которые можно было потратить на оружие. Если верно помню, то эти два корвета, которые должны были строиться в Турции – речь шла о около 150 млн долларов расходов на корпус и около 300 млн долларов расходов на сам корабль. Конечно, там сейчас звучит риторика, что мы не столь богатая страна и лучше бы потратили эти деньги на танки. Но если сопоставить тогдашние расходы и то, что сейчас новый Leopard стоит около 50 млн евро, - объясняет аналитик.

По его словам, один такой корвет стоит, как шесть немецких танков "Leopard".

Однако, по его убеждению, эффект от появления такого корабля в составе ВМС ВСУ будет гораздо важнее.

Есть такое представление, что якобы в современной войне большой надводный корабль утопить очень просто. Для справедливости нам еще не удалось утопить все ракетные носители "Калибров" Черноморского флота. Так почему у нас считают, что россияне смогут легко достать наш корабль. Возможно даже наоборот… Так что эти два корвета – это очень важное заведение на наши перспективы, чтобы россияне даже не подумали, что они могут блокировать наши порты, - отмечает Киричевский.

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