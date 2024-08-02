По словам гендиректора турецкой судостроительной компании STM Озгюра Гюлерюза, украинский противолодочный корвет "Гетман Иван Выговский" планируется спустить на воду в 2026 году.
Главные тезисы
- Сроки передачи украинскому флоту корвета “Гетман Иван Выговский” Турцией намечены на 2027 год, с первым плаванием в 2026 году.
- Противолодочный корвет имеет важное стратегическое значение для Украины и ее безопасности, помогая укрепить флот и защитить порты.
- Расходы на постройку корвета сравнимы со стоимость шести немецких танков, однако его использование для ВМС Украины считается более важным.
- Появление современных корветов среди ВМС Украины способствует укреплению оборонных усилий и предотвращению блокировки украинских портов.
- Аналитика аргументирует необходимость наличия больших кораблей для охраны портов, подчеркивая важность и стратегическое значение корвета 'Гетман Иван Выговский' для обороны страны.
Когда Украина сможет получить от Турции корвет "Гетман Иван Выговский"
Гюллерюз отметил, что передача Украине второго военного корабля намечена на начало 2027 года.
Как получение корвета "Гетман Иван Выговский" усилит ВМС Украины
По словам военного аналитика Defense Express Ивана Киричевского в эфире телемарафона, Украина возвратит все расходы на строительство Турцией противолодочного корвета "Гетман Иван Выговский".
По его словам, один такой корвет стоит, как шесть немецких танков "Leopard".
Однако, по его убеждению, эффект от появления такого корабля в составе ВМС ВСУ будет гораздо важнее.
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