За словами гендиректора турецької суднобудівної компанії STM Озгюра Гюлерюза, український протичовновий корвет "Гетьман Іван Виговський" планується спустити на воду у 2026 році.
Головні тези:
- Україні планують передати корвет “Гетьман Іван Виговський” від Туреччини у 2027 році, а також ще один військовий корабель
- Отримання протичовнового корвета є важливим кроком для зміцнення українського флоту та забезпечення безпеки портів
- Відсутність повноцінного флоту може призвести до серйозних загроз, тому корвет “Гетьман Іван Виговський” має велике стратегічне значення
- Вартість одного корвета еквівалентна шести німецьким танкам, проте ефект від його використання для ВМС України є набагато важливішим
- Поява сучасних корветів у складі ВМС України допоможе узагальнити оборонні зусилля та запобігти можливості блокування українських портів
Коли Україна зможе отримати від Туреччини корвет "Гетьман Іван Виговський"
Гюлерюз зазначив, що передача Україні другого військового корабля запланована на початок 2027 року.
Як отримання корвета "Гетьман Іван Виговський" посилить ВМС України
За словами військового аналітика Defense Express Івана Киричевського в ефірі телемарафону, Україна поверне всі витрати на будівництво Туреччиною протичовного корвету "Гетьман Іван Виговський".
За його словами, один такий корвет коштує як шість німецьких танків "Leopard".
Однак, на його переконання ефект від появи такого корабля у складі ВМС ЗСУ буде набагато важливішим.
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