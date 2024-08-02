Коли Україна зможе отримати від Туреччини корвет "Гетьман Іван Виговський"

Гюлерюз зазначив, що передача Україні другого військового корабля запланована на початок 2027 року.

Будівництво другого корабля в рамках проєкту почалося в 2022 році. Цей корабель здійснить своє перше плавання в 2026 році. Другий корабель буде переданий ВМС України в першому кварталі 2027 року. Ми пишаємося тим, що виробляємо сучасні корвети для України, стратегічного партнера нашої країни… Ми продовжуватимемо роботу щодо зміцнення українського флоту, - зазначив гендиректор STM. Поширити

Корвет “Гетьман Іван Виговський"

Як отримання корвета "Гетьман Іван Виговський" посилить ВМС України

За словами військового аналітика Defense Express Івана Киричевського в ефірі телемарафону, Україна поверне всі витрати на будівництво Туреччиною протичовного корвету "Гетьман Іван Виговський".

Тому що відсутність повноцінного флоту, з великими кораблями, які могли б охороняти порти, ще на початку повномасштабного вторгнення обійшлася у втрату кількох мільярдів доларів. Які можна було витратити на зброю. Якщо вірно пригадую, то ці два корвети, які мали будуватися в Туреччині – мова йшла про близько 150 млн доларів витрат на корпус і близько 300 млн доларів витрат на сам корабель. Звісно, там зараз звучить риторика, що ми не настільки багата країна і краще б ми витратили ці гроші на танки. Але якщо співставити тодішні витрати й те, що зараз новий "Leopard" коштує близько 50 млн євро, - пояснює аналітик. Поширити

За його словами, один такий корвет коштує як шість німецьких танків "Leopard".

Однак, на його переконання ефект від появи такого корабля у складі ВМС ЗСУ буде набагато важливішим.