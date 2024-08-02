У Туреччині назвали терміни передачі Україні корвета "Гетьман Іван Виговський"
Категорія
Україна
Дата публікації

У Туреччині назвали терміни передачі Україні корвета "Гетьман Іван Виговський"

корвет "Гетьман Іван Виговський"
Джерело:  Укрінформ

За словами гендиректора турецької суднобудівної компанії STM Озгюра Гюлерюза, український протичовновий корвет "Гетьман Іван Виговський" планується спустити на воду у 2026 році. 

Головні тези:

  • Україні планують передати корвет “Гетьман Іван Виговський” від Туреччини у 2027 році, а також ще один військовий корабель
  • Отримання протичовнового корвета є важливим кроком для зміцнення українського флоту та забезпечення безпеки портів
  • Відсутність повноцінного флоту може призвести до серйозних загроз, тому корвет “Гетьман Іван Виговський” має велике стратегічне значення
  • Вартість одного корвета еквівалентна шести німецьким танкам, проте ефект від його використання для ВМС України є набагато важливішим
  • Поява сучасних корветів у складі ВМС України допоможе узагальнити оборонні зусилля та запобігти можливості блокування українських портів

Коли Україна зможе отримати від Туреччини корвет "Гетьман Іван Виговський"

Гюлерюз зазначив, що передача Україні другого військового корабля запланована на початок 2027 року.

Будівництво другого корабля в рамках проєкту почалося в 2022 році. Цей корабель здійснить своє перше плавання в 2026 році. Другий корабель буде переданий ВМС України в першому кварталі 2027 року. Ми пишаємося тим, що виробляємо сучасні корвети для України, стратегічного партнера нашої країни… Ми продовжуватимемо роботу щодо зміцнення українського флоту, - зазначив гендиректор STM.

Туреччина у 2027 році планує передати Україні Корвет “Гетьман Іван Виговський"
Корвет “Гетьман Іван Виговський"

Як отримання корвета "Гетьман Іван Виговський" посилить ВМС України

За словами військового аналітика Defense Express Івана Киричевського в ефірі телемарафону, Україна поверне всі витрати на будівництво Туреччиною протичовного корвету "Гетьман Іван Виговський".

Тому що відсутність повноцінного флоту, з великими кораблями, які могли б охороняти порти, ще на початку повномасштабного вторгнення обійшлася у втрату кількох мільярдів доларів. Які можна було витратити на зброю. Якщо вірно пригадую, то ці два корвети, які мали будуватися в Туреччині – мова йшла про близько 150 млн доларів витрат на корпус і близько 300 млн доларів витрат на сам корабель. Звісно, там зараз звучить риторика, що ми не настільки багата країна і краще б ми витратили ці гроші на танки. Але якщо співставити тодішні витрати й те, що зараз новий "Leopard" коштує близько 50 млн євро, - пояснює аналітик.

За його словами, один такий корвет коштує як шість німецьких танків "Leopard".

Однак, на його переконання ефект від появи такого корабля у складі ВМС ЗСУ буде набагато важливішим.

Є таке уявлення, що нібито в сучасній війні великий надводний корабель втопити дуже просто. Для справедливості – нам ще не вдалося втопити всі ракетні носії "Калібрів" Чорноморського флоту. То ж чому у нас вважають, що росіяни зможуть легко дістати наш корабель. Можливо навіть навпаки… Тож оці два корвети – це дуже важливий заклад на наші перспективи, щоб росіяни навіть не подумали, що вони можуть блокувати наші порти, - зазначає Киричевський.

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