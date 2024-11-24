Закриття Туреччиною проток завадило РФ захопити Одесу та Миколаїв — посол
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Закриття Туреччиною проток завадило РФ захопити Одесу та Миколаїв — посол

Закриття Туреччиною проток завадило РФ захопити Одесу та Миколаїв — посол
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Джерело:  Укрінформ

На початку повномасштабної війни РФ проти України Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли. Це завадило окупантам захопити Одесу, Миколаїв та інші українські території.

Головні тези:

  • Закриття проток Туреччиною зупинило РФ у замахах на захоплення Одеси та Миколаєва.
  • Україна отримала підтримку від Туреччини, яка стала транспортним хабом та полегшила логістику перевезень.
  • Пропозиція Туреччини щодо “мирного плану” щодо України включає відкладення вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та постачання зброї українській стороні як компенсацію.

Як Туреччина завадила планам РФ

Як повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, закриття проток стало одним із ключових факторів захисту України.

Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери залишалися у Середземному морі. Закриття проток Туреччиною не дозволило Росії використати перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які вона планувала окупувати, — зазначив посол Боднар.

Крім цього, Туреччина стала важливим транспортним хабом для України. Раніше кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, і у перевізників були труднощі. Наразі між країнами діє транспортний безвіз, що значно полегшило логістику.

Наші компанії без ліцензій і дозволів доставляють через Туреччину життєво важливі вантажі, — додав посол.

Що відомо про новий “мирний план Ердогана” по Україні

Журналісти видання стверджують, що турецький лідер хоче запропонувати Україні відкласти наміри щодо вступу до НАТО протягом найближчих 10 років у якості поступки кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Окрім цього Ердоган закликає до створення демілітаризованої зони на Донбасі із розміщенням військового контингенту інших країн як додаткову гарантію, а також пропонує гарантувати Україні поставки зброї у якості компенсації за згоду щодо тимчасової паузи у підготовці до вступу до НАТО.

Турецькі чиновники визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони намагатимуться відкласти обговорення долі окупованих територій, щоб насамперед зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню, — підкреслюється у матеріалі видання.

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