Нова ситуація. Туреччина заінтригувала прогнозом щодо розвитку війни РФ проти України

Шеф турецької дипломатії Хакан Фідан припустив виникнення "нової ситуації" на полі бою в Україні уже в 2025 році.

У 2025 році ситуація на фронті може змінитися

За словами очільника МЗС Туреччини, наразі нібито продовжуються пошуки дотику між Києвом та Москвою.

Дипломат також додав, що жодна з країн не збирається капітулювати та віддавати перемогу іншій.

Фідан звернув увагу на те, що війна Росії проти України повинна бути врегульована справедливим рішенням, яке має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України.

Окрім того, на його переконання, втома з обох сторін може призвести до появи "нової ситуації" у 2025 році.

Ми побачимо цю ситуацію, — запевнив шеф турецької дипломатії. Поширити

Також він нагадав, що офіційна Анкара має "особливі відносини з обома сторонами", тому вона "без вагань" вислухає їх обох.

У чому полягає парадоксальність позиції Туреччини

Що важливо розуміти, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно засудила воєнні дії країни-агресорки.

Окрім того, офіційна Анкара надала Києву військову й гуманітарну допомогу.

Попри це, Туреччина не розірвала економічної співпраці з Росією і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї.

Однак під тиском офіційного Вашингтона поступово закриває лазівки для обходу обмежень у себе.

2 місяці тому Реджеп Таїп Ердоган назвав відносини своєї держави з Росією багатовимірними й зазначив, що вони будуть розширюватись і надалі.