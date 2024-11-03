Нова ситуація. Туреччина заінтригувала прогнозом щодо розвитку війни РФ проти України

Шеф турецької дипломатії Хакан Фідан припустив виникнення "нової ситуації" на полі бою в Україні уже в 2025 році.
Головні тези:
- Туреччина очікує зміни на фронті через пошуки дотику між Києвом та Москвою.
- Анкара вважає, що війна між Росією та Україною має бути вирішена в рамках територіальної цілісності України.
- Позиція Туреччини парадоксальна: вона підтримує Київ, але не розриває співпрацю з Москвою.
У 2025 році ситуація на фронті може змінитися
За словами очільника МЗС Туреччини, наразі нібито продовжуються пошуки дотику між Києвом та Москвою.
Дипломат також додав, що жодна з країн не збирається капітулювати та віддавати перемогу іншій.
Фідан звернув увагу на те, що війна Росії проти України повинна бути врегульована справедливим рішенням, яке має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України.
Окрім того, на його переконання, втома з обох сторін може призвести до появи "нової ситуації" у 2025 році.
Також він нагадав, що офіційна Анкара має "особливі відносини з обома сторонами", тому вона "без вагань" вислухає їх обох.
У чому полягає парадоксальність позиції Туреччини
Що важливо розуміти, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно засудила воєнні дії країни-агресорки.
Окрім того, офіційна Анкара надала Києву військову й гуманітарну допомогу.
Попри це, Туреччина не розірвала економічної співпраці з Росією і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї.
Однак під тиском офіційного Вашингтона поступово закриває лазівки для обходу обмежень у себе.
2 місяці тому Реджеп Таїп Ердоган назвав відносини своєї держави з Росією багатовимірними й зазначив, що вони будуть розширюватись і надалі.
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