Новая ситуация. Турция заинтриговала прогнозом развития войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Новая ситуация. Турция заинтриговала прогнозом развития войны РФ против Украины

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Hurriyet

Шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение "новой ситуации" на поле боя в Украине уже в 2025 году.

Главные тезисы

  • Турция ожидает перемен на фронте из-за поисков соприкосновения между Киевом и Москвой.
  • Анкара считает, что война между Россией и Украиной должна быть завершена в рамках территориальной целостности Украины.
  • Позиция Турции парадоксальна: она поддерживает Киев, но не разрывает сотрудничество с Москвой.

В 2025 году ситуация на фронте может измениться

По словам главы МИД Турции, сейчас якобы продолжаются поиски соприкосновения между Киевом и Москвой.

Дипломат также добавил, что ни одна из стран не собирается капитулировать и отдавать победу другой.

Фидан обратил внимание на то, что война России против Украины должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.

Кроме того, по его убеждению, усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году.

Мы увидим эту ситуацию, — заверил шеф турецкой дипломатии.

Также он напомнил, что у официальной Анкара "особые отношения с обеими сторонами", поэтому она "без колебаний" выслушает их обеих.

В чем парадоксальность позиции Турции

Что важно понимать, команда турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину публично осудила военные действия страны-агрессорки.

Кроме того, официальная Анкара предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь.

Несмотря на это, Турция не разорвала экономическое сотрудничество с Россией и не присоединилась к международным санкциям против нее.

Однако под давлением официального Вашингтона постепенно закрывает лазейки для обхода ограничений у себя.

2 месяца назад Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения своего государства с Россией многомерными и отметил, что они будут расширяться и дальше.

Есть много измерений, аспектов и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США и другие члены НАТО не хотят членства Украины — Эрдоган
Эрдоган
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы следующие. Эрдоган прогнозирует нападение на Турцию
Эрдоган
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Эрдоган тайно принял решение против РФ под давлением США
Реджеп Тайип Эрдоган

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?