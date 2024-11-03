Новая ситуация. Турция заинтриговала прогнозом развития войны РФ против Украины

Шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение "новой ситуации" на поле боя в Украине уже в 2025 году.

В 2025 году ситуация на фронте может измениться

По словам главы МИД Турции, сейчас якобы продолжаются поиски соприкосновения между Киевом и Москвой.

Дипломат также добавил, что ни одна из стран не собирается капитулировать и отдавать победу другой.

Фидан обратил внимание на то, что война России против Украины должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.

Кроме того, по его убеждению, усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году.

Мы увидим эту ситуацию, — заверил шеф турецкой дипломатии. Поделиться

Также он напомнил, что у официальной Анкара "особые отношения с обеими сторонами", поэтому она "без колебаний" выслушает их обеих.

В чем парадоксальность позиции Турции

Что важно понимать, команда турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину публично осудила военные действия страны-агрессорки.

Кроме того, официальная Анкара предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь.

Несмотря на это, Турция не разорвала экономическое сотрудничество с Россией и не присоединилась к международным санкциям против нее.

Однако под давлением официального Вашингтона постепенно закрывает лазейки для обхода ограничений у себя.

2 месяца назад Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения своего государства с Россией многомерными и отметил, что они будут расширяться и дальше.