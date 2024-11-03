Новая ситуация. Турция заинтриговала прогнозом развития войны РФ против Украины

Шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение "новой ситуации" на поле боя в Украине уже в 2025 году.
Главные тезисы
- Турция ожидает перемен на фронте из-за поисков соприкосновения между Киевом и Москвой.
- Анкара считает, что война между Россией и Украиной должна быть завершена в рамках территориальной целостности Украины.
- Позиция Турции парадоксальна: она поддерживает Киев, но не разрывает сотрудничество с Москвой.
В 2025 году ситуация на фронте может измениться
По словам главы МИД Турции, сейчас якобы продолжаются поиски соприкосновения между Киевом и Москвой.
Дипломат также добавил, что ни одна из стран не собирается капитулировать и отдавать победу другой.
Фидан обратил внимание на то, что война России против Украины должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.
Кроме того, по его убеждению, усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году.
Также он напомнил, что у официальной Анкара "особые отношения с обеими сторонами", поэтому она "без колебаний" выслушает их обеих.
В чем парадоксальность позиции Турции
Что важно понимать, команда турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину публично осудила военные действия страны-агрессорки.
Кроме того, официальная Анкара предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь.
Несмотря на это, Турция не разорвала экономическое сотрудничество с Россией и не присоединилась к международным санкциям против нее.
Однако под давлением официального Вашингтона постепенно закрывает лазейки для обхода ограничений у себя.
2 месяца назад Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения своего государства с Россией многомерными и отметил, что они будут расширяться и дальше.
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