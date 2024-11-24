Война РФ против Украины перешла на новый этап — что происходит

Эксперты и аналитики Associated Press пришли к выводу, что именно на прошлой неделе произошла самая существенная эскалация с начала полномасштабной войны РФ против Украины, что свидетельствует о начале нового этапа.

Последние 7 дней были крайне важными для дальнейшего хода войны

По словам экспертов, главным толчком для кардинального изменения ситуации стало неожиданное решение действующего американского лидера Джо Байдена.

Как известно, он дал Киеву разрешение на удары американскими ракетами большей дальности по российской территории.

Именно после этого события начали развиваться очень быстро и непредсказуемо.

Понедельник. Страна-агрессорка РФ предупреждает об эскалации, если западное оружие будет использовано по ее территории

Вторник. Силы обороны Украины впервые нанесли удары по России американскими дальнобойными ракетами, поразив склад боеприпасов в Брянской области России.

В этот же день российский диктатор Владимир Путин официально снизил порог применения ядерного оружия.

Среда. Джо Байден поддержал предоставление Украине противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение армии РФ на фронте.

ВСУ ударили по России с помощью британской ракеты Storm Shadow.

Американское и некоторые другие западные посольства в Киеве временно закрылись из-за угрозы потенциально большой российской воздушной атаки на украинскую столицу.

Четверг. Страна-агрессорка РФ впервые применила новую экспериментальную баллистическую ракету средней дальности по Украине.

В своем заявлении Владимир Путин предупредил, что новая ракета "Орешник" способна нести ядерные боеголовки и что она является ответом на использование Киевом американских и британских ракет.

По словам диктатора, она может быть использован для атаки на любого украинского союзника, чьи ракеты используются для нападения на Россию.

Пятница. НАТО созывает экстренное заседание по Украине, встреча состоится 26 ноября.

Суббота. Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил предположение, что война может закончиться в 2025 году.