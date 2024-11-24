Экс-президент Тайваня вступилась за Украину и обратилась к США

Бывшая президент Тайваня Цай Инвень призвала американские власти в ближайшем будущем сконцентрироваться на помощи Украине, а не ее собственной родине.

Украина должна стать приоритетом для США

С таким громким заявлением бывшая лидер Тайваня выступила на Международном форуме безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии.

По мнению политика, "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".

У нас (Тайваня — ред.) еще есть время, — объяснила она. Поделиться

Цай Инвень также обратила внимание на то, что именно победа Украины станет эффективным сдерживающим фактором для предстоящей агрессии.

По ее словам, военная поддержка Киева со стороны США поможет умерить Китай от нападения на Тайвань.

Китай готовится к вторжению в Тайвань

Как уже упоминалось ранее, Китайская народная республика считает Тайвань своей собственной территорией.

И сам официальный Пекин все чаще публично заявляет о своих намерениях.

У многих западных лидеров, в первую очередь в США, сохраняются опасения, что Китай все же попытается вернуть под свой контроль остров силой.

Что важно понимать, именно Штаты остаются самым важным и мощным международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.