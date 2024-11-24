Экс-президент Тайваня вступилась за Украину и обратилась к США
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Экс-президент Тайваня вступилась за Украину и обратилась к США

Цай Инвень
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Источник:  Politico

Бывшая президент Тайваня Цай Инвень призвала американские власти в ближайшем будущем сконцентрироваться на помощи Украине, а не ее собственной родине.

Главные тезисы

  • Цай Инвэнь считает, что победа Украины станет сдерживающим фактором для Китая.
  • Китай готовится к вторжению в Тайвань, что вызывает опасения западных лидеров, в том числе США.
  • США остаются ключевым покровителем Тайваня и поставщиком оружия.

Украина должна стать приоритетом для США

С таким громким заявлением бывшая лидер Тайваня выступила на Международном форуме безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии.

По мнению политика, "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".

У нас (Тайваня — ред.) еще есть время, — объяснила она.

Цай Инвень также обратила внимание на то, что именно победа Украины станет эффективным сдерживающим фактором для предстоящей агрессии.

По ее словам, военная поддержка Киева со стороны США поможет умерить Китай от нападения на Тайвань.

Китай готовится к вторжению в Тайвань

Как уже упоминалось ранее, Китайская народная республика считает Тайвань своей собственной территорией.

И сам официальный Пекин все чаще публично заявляет о своих намерениях.

У многих западных лидеров, в первую очередь в США, сохраняются опасения, что Китай все же попытается вернуть под свой контроль остров силой.

Что важно понимать, именно Штаты остаются самым важным и мощным международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.

Недавно командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро признал, что помощь Украине и Израилю начала мешать способностям американских военных подготовиться к потенциальному конфликту в Азии.

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