Експрезидентка Тайваню вступилася за Україну й звернулася до США
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Експрезидентка Тайваню вступилася за Україну й звернулася до США

Цай Інвень
Джерело:  Politico

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень закликала американську владу у найближчому майбутньому сконцентруватися на допомозі Україні, а не її власній батьківщині.

Головні тези:

  • Цай Інвень вважає, що перемога України стане стримуючим фактором для Китаю.
  • Китай готується до вторгнення в Тайвань, що викликає побоювання західних лідерів, зокрема США.
  • США залишаються ключовим прихильником Тайваню та постачальником зброї.

Україна повинна стати пріоритетом для США

З такою гучною заявою колишня лідерка Тайваню виступила на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі в Новій Шотландії.

На переконання політикині, "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям".

У нас (Тайваню — ред.) ще є час, — пояснила вона.

Цай Інвень також звернула увагу на те, що саме перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії.

За її словами, військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.

Китай готується до вторгнення в Тайвань

Як уже згадувалося раніше, Китайська народна республіка вважає Тайвань своєю власною територією.

Тай сам офіційній Пекін дедалі частіше публічно заявляє про свої наміри.

У багатьох західних лідерів, насамперед у США, зберігаються побоювання, що Китай все-таки спробує повернути під свій контроль острів силою.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме Штати залишаються найважливішим та найпотужнішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційного дипломатичного визнання. 

Нещодавно командувач Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США адмірал Семюел Папаро визнав, що допомога Україні та Ізраїлю почала напружувати здатність американських військових підготуватися до потенційного конфлікту в Азії.

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