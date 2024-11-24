Експрезидентка Тайваню вступилася за Україну й звернулася до США

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень закликала американську владу у найближчому майбутньому сконцентруватися на допомозі Україні, а не її власній батьківщині.

Україна повинна стати пріоритетом для США

З такою гучною заявою колишня лідерка Тайваню виступила на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі в Новій Шотландії.

На переконання політикині, "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям".

У нас (Тайваню — ред.) ще є час, — пояснила вона. Поширити

Цай Інвень також звернула увагу на те, що саме перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії.

За її словами, військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.

Китай готується до вторгнення в Тайвань

Як уже згадувалося раніше, Китайська народна республіка вважає Тайвань своєю власною територією.

Тай сам офіційній Пекін дедалі частіше публічно заявляє про свої наміри.

У багатьох західних лідерів, насамперед у США, зберігаються побоювання, що Китай все-таки спробує повернути під свій контроль острів силою.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме Штати залишаються найважливішим та найпотужнішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційного дипломатичного визнання.