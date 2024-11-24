Експрезидентка Тайваню вступилася за Україну й звернулася до США

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень закликала американську владу у найближчому майбутньому сконцентруватися на допомозі Україні, а не її власній батьківщині.
Головні тези:
- Цай Інвень вважає, що перемога України стане стримуючим фактором для Китаю.
- Китай готується до вторгнення в Тайвань, що викликає побоювання західних лідерів, зокрема США.
- США залишаються ключовим прихильником Тайваню та постачальником зброї.
Україна повинна стати пріоритетом для США
З такою гучною заявою колишня лідерка Тайваню виступила на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі в Новій Шотландії.
На переконання політикині, "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям".
Цай Інвень також звернула увагу на те, що саме перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії.
За її словами, військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.
Китай готується до вторгнення в Тайвань
Як уже згадувалося раніше, Китайська народна республіка вважає Тайвань своєю власною територією.
Тай сам офіційній Пекін дедалі частіше публічно заявляє про свої наміри.
У багатьох західних лідерів, насамперед у США, зберігаються побоювання, що Китай все-таки спробує повернути під свій контроль острів силою.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме Штати залишаються найважливішим та найпотужнішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційного дипломатичного визнання.
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