Авторитетный британский журналист Доминик Лоусон убежден, что российский диктатор Владимир Путин приказал нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности, чтобы "не потерять лицо" после решения президента США Джо Байдена.

Запад больше не верит в ядерный блеф Путина

Эксперт обращает внимание на то, что несколько недель назад нелегитимный глава Кремля угрожал Западу "ядерной огневой мощью", если Украине разрешат бить по России дальнобойными ракетами западного производства.

Союзники уже успели принять соответствующие решения, а Силы обороны Украины даже несколько раз атаковали вражескую территорию упомянутыми ракетами.

На этом фоне российский диктатор не реализовал ни одной из своих угроз, что свидетельствует лишь о том, что его заявления являются пустой болтовней.

Как отмечает Лоусон, был один момент, когда Штаты действительно боялись, что Путин всерьез рассматривает возможность развертывания тактического ядерного оружия в Украине.

Это было два года назад, когда российские войска были отброшены назад в позорном отступлении. Затем произошло две вещи. Президент Байден в ноябре 2022 года отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса рассказать Сергею Нарышкину (его коллеге на посту главы СВР), что будут делать США, если Москва "станет ядерной" Поделиться

США и Китай оказывают влияние на Россию

По словам Лоусона, после того разговора Нарышкин поклялся, что он все понимает и что Путин не намерен применять ядерное оружие.

Однако на этом все не закончилось, ведь к процессу сдерживания Кремля присоединился официальный Пекин.

О крайне интересном эпизоде рассказал военный историк Филлипс О'Брайен в статье для Bulletin of the Atomic Scientists.

Китай... публично унизил Россию, заставив Путина, посреди всего его бряцания ядерным оружием, согласовать совместное коммюнике с президентом Си, в котором Путин дезавоировал применение ядерного оружия. Поделиться

Несмотря на это, как утверждает эксперт, по состоянию на сегодняшний день российский диктатор далек от стремления к переговорам для завершения войны.