Мы можем вас сокрушить. В США пригрозили своим союзникам
Категория
Политика
Дата публикации

Мы можем вас сокрушить. В США пригрозили своим союзникам

Линдси Грэм
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Источник:  Fox News

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм публично призвал отомстить странам-союзницам США, готовым выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест лидера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Главные тезисы

  • Американский политик угрожает введением санкций против стран, которые поддержат МКС.
  • Линдси Грэм выразил возмущение после заявления Канады по этому поводу.

Скандал вокруг МКС набирает обороты

Сенатор обращает внимание на то, что исполнить ордер на арест израильского лидера могут 124 страны, являющиеся подписантами Римского статута.

На этом фоне политик пригрозил всем странам, которые отважатся на такое решение.

Если вы, как государство, поможете МКС привести в исполнение ордер на арест Биби (прозвище Нетаньяху — Ред.) и Галанта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство. Вам придется выбирать между МКС-Изгоем и Америкой.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец

По словам американского политика, вместе со своим коллегой Томом Коттоном он сейчас активно работает над законом, предусматривающим санкции против любой страны, помогающей в аресте "любого политика в Израиле".

Мы можем сокрушить вашу экономику, потому что мы следующие. Почему они не могут преследовать (Дональда) Трампа или какого-либо другого американского президента по этому принципу? Многие из ближайших торговых партнеров США обязуются придерживаться этого решения, — жалуется Линдси Грэм.

Грэм обратился с публичным предупреждением к союзникам США

Как уже упоминалось ранее, недавно лидер Канады Джастин Трюдо официально подтвердил, что его страна обязана исполнять ордер, как лидеры Ирландии, Испании, Нидерландов и ряда других стран в Европе.

Что важно понимать, Канада — государство-основатель Международного уголовного суда, поэтому не имеет права игнорировать решение МКС.

Однако это решение возмутило Линдси Грэма.

Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МКС, мы введем против вас санкции, заявил он.

Как известно, МКС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за совершение военных преступлений.

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