Мы можем вас сокрушить. В США пригрозили своим союзникам

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм публично призвал отомстить странам-союзницам США, готовым выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест лидера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Главные тезисы
- Американский политик угрожает введением санкций против стран, которые поддержат МКС.
- Линдси Грэм выразил возмущение после заявления Канады по этому поводу.
Скандал вокруг МКС набирает обороты
Сенатор обращает внимание на то, что исполнить ордер на арест израильского лидера могут 124 страны, являющиеся подписантами Римского статута.
На этом фоне политик пригрозил всем странам, которые отважатся на такое решение.
По словам американского политика, вместе со своим коллегой Томом Коттоном он сейчас активно работает над законом, предусматривающим санкции против любой страны, помогающей в аресте "любого политика в Израиле".
Грэм обратился с публичным предупреждением к союзникам США
Как уже упоминалось ранее, недавно лидер Канады Джастин Трюдо официально подтвердил, что его страна обязана исполнять ордер, как лидеры Ирландии, Испании, Нидерландов и ряда других стран в Европе.
Что важно понимать, Канада — государство-основатель Международного уголовного суда, поэтому не имеет права игнорировать решение МКС.
Однако это решение возмутило Линдси Грэма.
Как известно, МКС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за совершение военных преступлений.
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