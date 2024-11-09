Вокруг прокурора МКС вспыхнул громкий скандал — он выдал ордер на арест Путина

Как удалось узнать журналистам, руководящий орган Международного уголовного суда планирует начать внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с вероятными сексуальными домогательствами.
Главные тезисы
- Карим Хан отрицает обвинения и просит внутренний надзорный орган суда расследовать эти дела.
- Обвинения против прокурора совпадают с кампанией дезинформации, направленной против его ведомства.
- Инсайдеры выражают сомнение в честности расследования из-за возможных конфликтов интересов.
Против прокурора Хана начнут расследование
Согласно данным СМИ, Карима Хана уже призывал временно отказаться от выполнения своих обязанностей в международном суде по рассмотрению военных преступлений, который находится в Гааге.
Руководство МКС хочет, что он был отстранен, пока будет продолжаться расследование.
Недатированный и неподписанный документ, с которым ознакомились журналисты, разослали странам-членам сотрудники МКС.
Кроме того, указано, что офис Хана переадресовал вопросы его адвокату, а телефонные звонки и неоднократные запросы на комментарии, отправленные его адвокатам, остались без ответа.
Напомним, именно главный прокурор МКС Карим Хан 17 марта 2023 г. выдал ордера на арест двух граждан Российской Федерации: нелегитимного президента Владимира Путина и российской уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в похищении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Причем здесь Израиль и ХАМАС
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день судьи МКС рассматривают запрос Карима Хана относительно выдачи ордеров на арест лидера Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны, а также главарей ХАМАСа.
Хан обращает внимание на то, что обвинения против него "странным образом" совпали с кампанией дезинформации, направленной против его ведомства.
По словам одного из инсайдеров, предполагаемая жертва по делу Хана не уверенна в независимости внутреннего органа суда, новый глава которого является бывшим сотрудником Хана, поскольку детали докладов о неправомерных действиях были утечкой.
Сейчас на Карима Хана активно оказывают давление, чтобы он временно отошел от дел.
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