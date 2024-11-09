Навколо прокурора МКС спалахнув скандал — він видав ордер на арешт Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, Керівний орган Міжнародного кримінального суду планує розпочати зовнішнє розслідування щодо головного прокурора Каріма Хана у зв'язку з імовірними сексуальними домаганнями.
Головні тези:
- Карім Хан заперечує звинувачення та просить внутрішній наглядовий орган суду розслідувати ці справи.
- Звинувачення проти прокурора збігаються з кампанією дезінформації, спрямованою проти його відомства.
- Інсайдери висловлюють сумнів у чесності розслідування справи Хана через можливі конфлікти інтересів.
Проти прокурора Хана розпочнуть розслідування
Згідно з даними ЗМІ, Каріма Хана уже закликали тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, який знаходиться в Гаазі.
Керівництво МКС хоче, що від був відсторонений, поки буде тривати розслідування.
Недатований і непідписаний документ, з яким ознайомилися журналісти, розіслали країнам-членам співробітники МКС.
Окрім того, наголошується, що офіс Хана переадресував питання його адвокату, а телефонні дзвінки і неодноразові запити на коментарі, надіслані його адвокатам, залишилися без відповіді.
Нагадаємо, саме головний прокурор МКС Карім Хан 17 березня 2023 року видав ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: нелегітимного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у викраденні українських дітей з окупованих територій України до Росії.
До чого тут Ізраїль та ХАМАС
Що важливо розуміти, станом на сьогодні судді МКС розглядають запит Каріма Хана щодо видачі ордерів на арешт лідера Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, його міністра оборони, а також ватажків ХАМАСу.
Хан звертає увагу на те, що звинувачення проти нього “дивним чином” збіглися з кампанією дезінформації, спрямованою проти його відомства.
За словами одного з інсайдерів, передбачувана жертва у справі Хана немає впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про неправомірні дії були витоком.
Наразі на Каріма Хана активно чинять тиск, щоб він тимчасово відійшов від справ.
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