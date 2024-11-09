Як вдалося дізнатися журналістам, Керівний орган Міжнародного кримінального суду планує розпочати зовнішнє розслідування щодо головного прокурора Каріма Хана у зв'язку з імовірними сексуальними домаганнями.

Проти прокурора Хана розпочнуть розслідування

Згідно з даними ЗМІ, Каріма Хана уже закликали тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, який знаходиться в Гаазі.

Керівництво МКС хоче, що від був відсторонений, поки буде тривати розслідування.

Недатований і непідписаний документ, з яким ознайомилися журналісти, розіслали країнам-членам співробітники МКС.

Окрім того, наголошується, що офіс Хана переадресував питання його адвокату, а телефонні дзвінки і неодноразові запити на коментарі, надіслані його адвокатам, залишилися без відповіді.

Хан заперечує звинувачення в неправомірних діях, про які було повідомлено керівному органу суду минулого місяця. Тоді він попросив внутрішній наглядовий орган суду розслідувати ці звинувачення. Поширити

Нагадаємо, саме головний прокурор МКС Карім Хан 17 березня 2023 року видав ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: нелегітимного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у викраденні українських дітей з окупованих територій України до Росії.

До чого тут Ізраїль та ХАМАС

Що важливо розуміти, станом на сьогодні судді МКС розглядають запит Каріма Хана щодо видачі ордерів на арешт лідера Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, його міністра оборони, а також ватажків ХАМАСу.

Хан звертає увагу на те, що звинувачення проти нього “дивним чином” збіглися з кампанією дезінформації, спрямованою проти його відомства.

У внутрішньому документі, поширеному для обговорення, стверджується, що незалежний внутрішній орган суду, який оцінює питання поведінки, повинен був розпочати офіційне розслідування цих звинувачень, коли вони були вперше озвучені. Поширити

За словами одного з інсайдерів, передбачувана жертва у справі Хана немає впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про неправомірні дії були витоком.