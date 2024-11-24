Ми можемо вас розтрощити. У США пригрозили своїм союзникам

Скандал навколо МКС набирає обертів

Сенатор звертає увагу на те, що виконати ордер на арешт ізраїльського лідера можуть 124 країни, які є підписантами Римського статуту.

На цьому тлі політик пригрозив усім країнам, які зважаться на таке рішення.

Якщо ви, як держава, допоможете МКС привести у виконання ордер на арешт Бібі (прізвисько Нетаньягу — Ред.) і Галанта, колишнього міністра оборони, я накладу на вас санкції як на державу. Вам доведеться вибирати між МКС-ізгоєм і Америкою. Ліндсі Грем Американський сенатор-республіканець

За словами американського політика, разом зі своїм колегою Томом Коттоном він наразі активно працює над законом, який передбачає санкції проти будь-якої країни, що допомагає в арешті "будь-якого політика в Ізраїлі".

Ми можемо розтрощити вашу економіку, тому що ми наступні. Чому вони не можуть переслідувати (Дональда) Трампа або будь-якого іншого американського президента за цією теорією? Багато хто з найближчих торговельних партнерів США зобов'язується дотримуватися цього рішення, — скаржиться Ліндсі Грем. Поширити

Грем звернувся з публічним попередженням до союзників США

Як уже згадувалося раніше, нещодавно лідер Канади Джастін Трюдо офіційно підтвердив, що його країна зобов'язана виконувати ордер, як і лідери Ірландії, Іспанії, Нідерландів та низки інших країн у Європі.

Що важливо розуміти, Канада — держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, тому не має права ігнорувати рішення МКС.

Однак це рішення обурило Ліндсі Грема, який вже виступив з погрозами.

Будь-який союзник, Канада, Британія, Німеччина, Франція, якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції, — заявив він. Поширити

Як відомо, МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа за скоєння воєнних злочинів.