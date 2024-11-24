Ми можемо вас розтрощити. У США пригрозили своїм союзникам

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно закликав помститися країнам-союзницям США, які готові виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт лідера Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Головні тези:
- Американський політик погрожує введенням санкцій проти країн, які виконають ордер МКС.
- Ліндсі Грем висловив обурення після заяви Канади з цього приводу.
Скандал навколо МКС набирає обертів
Сенатор звертає увагу на те, що виконати ордер на арешт ізраїльського лідера можуть 124 країни, які є підписантами Римського статуту.
На цьому тлі політик пригрозив усім країнам, які зважаться на таке рішення.
За словами американського політика, разом зі своїм колегою Томом Коттоном він наразі активно працює над законом, який передбачає санкції проти будь-якої країни, що допомагає в арешті "будь-якого політика в Ізраїлі".
Грем звернувся з публічним попередженням до союзників США
Як уже згадувалося раніше, нещодавно лідер Канади Джастін Трюдо офіційно підтвердив, що його країна зобов'язана виконувати ордер, як і лідери Ірландії, Іспанії, Нідерландів та низки інших країн у Європі.
Що важливо розуміти, Канада — держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, тому не має права ігнорувати рішення МКС.
Однак це рішення обурило Ліндсі Грема, який вже виступив з погрозами.
Як відомо, МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа за скоєння воєнних злочинів.
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