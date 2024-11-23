Україна має сильніші карти, ніж думає Путін. Сікорський озвучив попередження диктатору
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна має сильніші карти, ніж думає Путін. Сікорський озвучив попередження диктатору

Сікорський
Джерело:  Голос Америки

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що наразі російський диктатор Володимир Путіне недооцінює Україну та Європу, попри те, що Києву та союзникам ще є чим здивувати країну-агресорку.

Головні тези:

  • Війна з Росією завершиться тоді, коли Путін припинить агресію.
  • Сікорський вказує на важливість дотримання міжнародних гарантій безпеки.
  • За словами дипломата, Путін близький до висновку, що війна проти України була помилкою.

Коли може закінчитися війна Росії проти України

На переконання шефа польської дипломатії, війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати, оскільки в цьому випадку закінчиться сама Україна.

Глава МЗС Польщі наголосив, що війна закінчиться, коли перестане воювати конкретно Володимир Путін.

Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

За його словами, головне питання полягає в тому, чи буде дотримано Статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки, які Україна вже мала, зокрема й від РФ.

Сікорський наголосив, що потрібно буде детально обговорити, як цього досягти.

Путін не знає про всі козирі України та її союзників

Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати — у цьому випадку закінчиться й Україна. Війна закінчиться, коли Путін перестане воювати, — підкреслив польський дипломат.

На його переконання партнер України повинні зробити все можливе, щоб диктатор врешті-решт дійшов дійшов висновку, що війна була помилкою і її неможливо виграти.

Радослав Сікорській також припустив, що Путін насправді ближче до цього висновку, ніж вдає.

Він — самохвалець... Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах, але США, Європа та Україна мають сильніші карти, ніж він думає.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

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