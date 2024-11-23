Україна має сильніші карти, ніж думає Путін. Сікорський озвучив попередження диктатору

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що наразі російський диктатор Володимир Путіне недооцінює Україну та Європу, попри те, що Києву та союзникам ще є чим здивувати країну-агресорку.
Головні тези:
- Війна з Росією завершиться тоді, коли Путін припинить агресію.
- Сікорський вказує на важливість дотримання міжнародних гарантій безпеки.
- За словами дипломата, Путін близький до висновку, що війна проти України була помилкою.
Коли може закінчитися війна Росії проти України
На переконання шефа польської дипломатії, війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати, оскільки в цьому випадку закінчиться сама Україна.
Глава МЗС Польщі наголосив, що війна закінчиться, коли перестане воювати конкретно Володимир Путін.
За його словами, головне питання полягає в тому, чи буде дотримано Статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки, які Україна вже мала, зокрема й від РФ.
Сікорський наголосив, що потрібно буде детально обговорити, як цього досягти.
Путін не знає про всі козирі України та її союзників
На його переконання партнер України повинні зробити все можливе, щоб диктатор врешті-решт дійшов дійшов висновку, що війна була помилкою і її неможливо виграти.
Радослав Сікорській також припустив, що Путін насправді ближче до цього висновку, ніж вдає.
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