В Украины есть козыри, о которых Путин не знает. Сикорский озвучил предупреждение диктатору
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В Украины есть козыри, о которых Путин не знает. Сикорский озвучил предупреждение диктатору

Сикорский
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Источник:  Голос Америки

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путине недооценивает Украину и Европу, несмотря на то, что Киеву и союзникам еще есть чем удивить страну-агрессорку.

Главные тезисы

  • Война с Россией завершится тогда, когда Путин прекратит агрессию.
  • Сикорский отмечает важность соблюдения международных гарантий безопасности.
  • По словам дипломата, Путин близок к выводу, что война против Украины была ошибкой.

Когда может закончиться война России против Украины

По мнению шефа польской дипломатии, война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, поскольку в этом случае закончится сама Украина.

Глава МИД Польши подчеркнул, что война закончится, когда перестанет воевать именно Владимир Путин.

Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

По его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от РФ.

Сикорский подчеркнул, что нужно будет детально обсудить, как этого добиться.

Путин не знает обо всех козырях Украины и ее союзников

Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать, подчеркнул польский дипломат.

По его убеждению, партнер Украины должен сделать все возможное, чтобы диктатор в конце концов пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть.

Радослав Сикорский также предположил, что Путин на самом деле ближе к этому выводу, чем кажется.

Он — самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но у США, Европы и Украины есть сильнее карты, чем он думает.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

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