В Украины есть козыри, о которых Путин не знает. Сикорский озвучил предупреждение диктатору

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путине недооценивает Украину и Европу, несмотря на то, что Киеву и союзникам еще есть чем удивить страну-агрессорку.
Главные тезисы
- Война с Россией завершится тогда, когда Путин прекратит агрессию.
- Сикорский отмечает важность соблюдения международных гарантий безопасности.
- По словам дипломата, Путин близок к выводу, что война против Украины была ошибкой.
Когда может закончиться война России против Украины
По мнению шефа польской дипломатии, война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, поскольку в этом случае закончится сама Украина.
Глава МИД Польши подчеркнул, что война закончится, когда перестанет воевать именно Владимир Путин.
По его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от РФ.
Сикорский подчеркнул, что нужно будет детально обсудить, как этого добиться.
Путин не знает обо всех козырях Украины и ее союзников
По его убеждению, партнер Украины должен сделать все возможное, чтобы диктатор в конце концов пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть.
Радослав Сикорский также предположил, что Путин на самом деле ближе к этому выводу, чем кажется.
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