В России заявили о смерти известного пропагандиста — Симоньян паникует
Категория
Мир
Дата публикации

В России заявили о смерти известного пропагандиста — Симоньян паникует

Скотт Беннетт
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Источник:  online.ua

Бывший офицер вооруженных сил США Скотт Беннетт, который фактически являлся российским пропагандистом и просил диктатора Владимира Путина дать ему гражданство РФ, умер в возрасте 46 лет.

Главные тезисы

  • Пропагандистка Маргарита Симоньян официально подтвердила информацию о смерти своего коллеги.
  • Она предположила, что его могли ликвидировать.
  • Реакции Путина на смерть своего пропагандиста пока не было.

Что известно о смерти пропагандиста Беннетта

Эту информацию официально подтвердила еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

По словам приспешницы Путина, военный "эксперт" RT и автор документальных пропагандистских фильмов ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Согласно официальной версии, причиной смерти стала болезнь печени.

Однако Маргариту Симоньян эта версия не удовлетворила. Она уже озвучила предположение, что Беннетт мог умереть не своей смертью.

Например, как считает пропагандистка, его могли убить.

Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о войне (РФ против Украины — ред.).Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей, — паникует приспешница Путина.

Фото: скриншот

Кто такой Скотт Беннетт

Он был бывшим офицером вооруженных сил США, который фактически предал свою страну и перешел на сторону врага.

Что важно понимать, Скотт Беннет часто критиковал власти США, в том числе, за помощь Украине.

24 марта Скотт Беннетт попросил российского диктатора Владимира Путина предоставить ему гражданство.

Тогда он публично обещал, что намерен использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке во благо России.

Сам нелегитимный президент РФ насмерть своего пропагандиста пока никоим образом не отреагировал.

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