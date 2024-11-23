Колишній офіцер збройних сил США Скотт Беннетт, який фактично був російським пропагандистом і просив диктатора Володимира Путіна надати йому громадянство РФ, помер у віці 46 років.
Головні тези:
- Пропагандистка Маргарита Симоньян офіційно підтвердила інформацію про смерть свого колеги.
- Вона висловила припущення, що його могли ліквідувати.
- Реакції Путіна на смерть свого пропагандиста поки не було.
Що відомо про смерть пропагандиста Беннетта
Цю інформацію офіційно підтвердила ще одна російська пропагандистка Маргарита Симоньян.
За словами поплічниці Путіна, військовий “експерт” RT та автор документальних пропагандистських фільмів пішов з життя у віці 46 років.
Згідно з офіційною версією, причиною смерті стала хвороба печінки.
Проте Маргариту Симоньян ця версія не вдовільнила. Вона вже озвучила припущення, що Беннетт міг померти не своєю смертю.
До прикладу, як вважає пропагандистка, його могли вбити.
Хто такий Скотт Беннетт
Він був колишнім офіцером збройних сил США, який фактично зрадив свою країну й перейшов на бік ворога.
Що важливо розуміти, Скотт Беннет часто критикував владу США, у тому числі за допомогу Україні.
24 березня Скотт Беннетт попросив російського диктатора Володимира Путіна надати йому громадянство.
Тоді він публічно обіцяв, що має намір використати свої навички в дипломатії та досвід у розвідці на благо Росії.
Сам нелегітимний президент РФ на смерть свого пропагандиста поки жодним чином не відреагував.
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