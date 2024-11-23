Колишній офіцер збройних сил США Скотт Беннетт, який фактично був російським пропагандистом і просив диктатора Володимира Путіна надати йому громадянство РФ, помер у віці 46 років.

Що відомо про смерть пропагандиста Беннетта

Цю інформацію офіційно підтвердила ще одна російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

За словами поплічниці Путіна, військовий “експерт” RT та автор документальних пропагандистських фільмів пішов з життя у віці 46 років.

Згідно з офіційною версією, причиною смерті стала хвороба печінки.

Проте Маргариту Симоньян ця версія не вдовільнила. Вона вже озвучила припущення, що Беннетт міг померти не своєю смертю.

До прикладу, як вважає пропагандистка, його могли вбити.

Цілком можливо, за те, що розповідав “правду” про війну (РФ проти України — ред.). Він ніколи не згадував про те, що чимось хворіє. Взагалі. Два тижні тому він ще був у прекрасній формі. І раптом ні з того ні з сього він помирає від раку, якого в нього ніколи не було, за свідченнями його найрізноманітніших друзів, — панікує поплічниця Путіна. Поширити

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Хто такий Скотт Беннетт

Він був колишнім офіцером збройних сил США, який фактично зрадив свою країну й перейшов на бік ворога.

Що важливо розуміти, Скотт Беннет часто критикував владу США, у тому числі за допомогу Україні.

24 березня Скотт Беннетт попросив російського диктатора Володимира Путіна надати йому громадянство.

Тоді він публічно обіцяв, що має намір використати свої навички в дипломатії та досвід у розвідці на благо Росії.