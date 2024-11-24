Як вдалося дізнатися британським журналістам, команда чинного американського лідера Джо Байдена збиралася публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, але відмовилася від цієї ідеї.

Чому Байден не ухвалив доленосне рішення щодо України

Адміністрація Байдена також розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення до вступу в НАТО, але вирішила відмовитися від цього з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі, — йдеться в повідомленні інформаційної агенції. Поширити

Про це журналісти дізналися від своїх анонімних джерел, близьких до команди чинного президента США.

Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін ще давно назвав потенційне членство України в НАТО, про неминучість якого союзники заявили в липні, як casus belli (привід для війни — ред.)".

Журналісти звертають увагу на те, що натомість офіційний Київ може розраховувати на низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які дадуть Україні певні гарантії.

Що відомо про новий план Байдена щодо України

Як повідомив нещодавно шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, команда чинного президента США Джо Байдена має намір посилити підтримку України протягом наступних кількох місяців на тлі війни проти РФ.

З такою заявою глава Держдепу виступив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він також пообіцяв, що вступ КНДР у війну проти України на боці РФ отримає "рішучу відповідь".

Окрім того, вказано, що в штаб-квартирі Альянсу Блінкен та Рютте обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.