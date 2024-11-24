Байден хотів запросити Україну в НАТО. Чому передумав президент США

Як вдалося дізнатися британським журналістам, команда чинного американського лідера Джо Байдена збиралася публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, але відмовилася від цієї ідеї.
Головні тези:
- Очільник Білого дому не вірить в успіх цієї ідеї в короткостроковій перспективі.
- Потенційне членство України в НАТО розглядається Путіним як привід для війни.
- Проте Україна може розраховувати на двосторонні домовленості у сфері безпеки, а також гарантії.
Чому Байден не ухвалив доленосне рішення щодо України
Про це журналісти дізналися від своїх анонімних джерел, близьких до команди чинного президента США.
Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін ще давно назвав потенційне членство України в НАТО, про неминучість якого союзники заявили в липні, як casus belli (привід для війни — ред.)".
Журналісти звертають увагу на те, що натомість офіційний Київ може розраховувати на низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які дадуть Україні певні гарантії.
Що відомо про новий план Байдена щодо України
Як повідомив нещодавно шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, команда чинного президента США Джо Байдена має намір посилити підтримку України протягом наступних кількох місяців на тлі війни проти РФ.
З такою заявою глава Держдепу виступив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Він також пообіцяв, що вступ КНДР у війну проти України на боці РФ отримає "рішучу відповідь".
Окрім того, вказано, що в штаб-квартирі Альянсу Блінкен та Рютте обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.
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