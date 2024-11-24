Путін наказав армії РФ захопити ще одне велике місто України

Згідно з даними видання The Economist, наразі російські загарбники активно готуються до наступу на Запоріжжя — велике та важливе місто України, яке знаходиться за 30 кілометрів від лінії фронту.

Росія може спробувати окупувати Запоріжжя

Що важливо розуміти, саме Запоріжжя є одним із трьох "центрів важкої промисловості", що залишилися.

Цей населений пункт має велике значення для виживання усієї держави, особливо на тлі масштабно війни.

Як відомо, ще 2 роки тому російський диктатор Володимир Путін цинічно збрехав, що уся Запорізька область є його власністю, попри те, що під контролем армії РФ було лише 33% її території.

Протягом двох місяців російські ракети та фугасні бомби завдавали ударів по місту, зруйнувавши 1500 будинків. Поширити

Згідно з даними інсайдера журналістів, до можливого наступу на Запоріжжя Росія може залучити 130 000 своїх солдатів.

Як у Силах оборони України коментують цю інформацію

З коментарем з цього приводу уже виступив полковник Олексій Хільченко — командир бригади швидкого реагування "Спартан", яку нещодавно перекинули до Запоріжжя.

За його словами, наразі армія РФ "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на це місто.

Окрім того, полковник додав, що загарбники мали намір перекинути дві дивізії (20 000-30 000 військовослужбовців) для початкового штурму, однак 50% з них направили на Курщину.

Командир батальйону 118-ї бригади "Лемберг", що займає південно-західні рубежі оборони Запорізької області, згоден з тим, що окупанти поки що не готові до цього кроку.

Але коли вони його завдадуть, перший удар буде найсильнішим, — додав він. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Україна цього разу не ризикує і зводить нові укріплення біля Запоріжжя.