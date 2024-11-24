Путін наказав армії РФ захопити ще одне велике місто України

Згідно з даними видання The Economist, наразі російські загарбники активно готуються до наступу на Запоріжжя — велике та важливе місто України, яке знаходиться за 30 кілометрів від лінії фронту.
Головні тези:
- Запоріжжя є важливим центром важкої промисловості та має стратегічне значення для України.
- Російські загарбники готуються до можливого наступу на місто, але згідно з інформацією українських командирів, такий розвиток подій наразі малоймовірний.
- Сили оборони України вживають заходи щодо зміцнення оборонних позицій біля Запоріжжя.
Росія може спробувати окупувати Запоріжжя
Що важливо розуміти, саме Запоріжжя є одним із трьох "центрів важкої промисловості", що залишилися.
Цей населений пункт має велике значення для виживання усієї держави, особливо на тлі масштабно війни.
Як відомо, ще 2 роки тому російський диктатор Володимир Путін цинічно збрехав, що уся Запорізька область є його власністю, попри те, що під контролем армії РФ було лише 33% її території.
Згідно з даними інсайдера журналістів, до можливого наступу на Запоріжжя Росія може залучити 130 000 своїх солдатів.
Як у Силах оборони України коментують цю інформацію
З коментарем з цього приводу уже виступив полковник Олексій Хільченко — командир бригади швидкого реагування "Спартан", яку нещодавно перекинули до Запоріжжя.
За його словами, наразі армія РФ "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на це місто.
Окрім того, полковник додав, що загарбники мали намір перекинути дві дивізії (20 000-30 000 військовослужбовців) для початкового штурму, однак 50% з них направили на Курщину.
Командир батальйону 118-ї бригади "Лемберг", що займає південно-західні рубежі оборони Запорізької області, згоден з тим, що окупанти поки що не готові до цього кроку.
Журналісти звертають увагу на те, що Україна цього разу не ризикує і зводить нові укріплення біля Запоріжжя.
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