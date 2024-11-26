Канцлер Австрии озвучил Трампу новое предложение касательно Украины
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Канцлер Австрии озвучил Трампу новое предложение касательно Украины

Карл Нехаммер
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Источник:  online.ua

Австрийский лидер Карл Нехаммер официально подтвердил, что уже предложил новому президенту США Дональду Трампу Австрию в качестве площадки для ведения "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

Главные тезисы

  • Канцлер Австрии рассказал детали о переговорах с Трампом.
  • Он также добавил, что новый президент США положительно настроен и верит в успешное завершение войны.
  • Советник американского лидера раскрыл намерения Трампа относительно Украины.

Австрия может стать площадкой для мирных переговоров

Карл Нехаммер откровенно признается, что его недавняя беседа с новым главой Белого дома очень быстро перешла к теме войны России против Украины.

Трамп спросил меня о моей оценке, поскольку я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он тоже описал мне свой взгляд. И мы очень быстро начали говорить о том, сколь важен мир и сколь важно, чтобы война прекратилась.

Карл Нехаммера

Карл Нехаммера

Канцлер Австрии

Кроме того, австрийский лидер официально подтвердил, что уже предложил своему визави Австрию как "хорошее место для переговоров, как нейтральную страну".

Однако Нехаммер не захотел раскрывать, как на это предложение отреагировал Дональд Трамп.

По словам канцлера, после разговора с американским лидером у него создалось впечатление, что тот "очень эмоционально, в позитивном смысле, думает об окончании войны".

В команде Трампа дали громкое обещание Украине

С новым заявлением по этому поводу выступил конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который станет советником нового президента США по нацбезопасности.

Президент Трамп невероятно обеспокоен происходящей там кровавой бойней (и тем) как нам восстановить сдерживание и как нам установить мир, — подчеркнул американский политик.

На этом фоне представители СМИ спросили конгрессмена, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине.

Тот начал утверждать, что новый глава Белого дома сосредоточен на действиях, а не на словах.

Мы должны довести это до ответственного конца… Нам нужно возобновить сдерживание, восстановить мир и опередить эскалацию, а не реагировать на нее.

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