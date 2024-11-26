Канцлер Австрії озвучив Трампу нову пропозицію щодо України

Австрійський лідер Карл Негаммер офіційно підтвердив, що вже запропонував новому президенту США Дональду Трампу Австрію як майданчик для ведення "мирних переговорів" між Україною та Росією.
Головні тези:
- Канцлер Австрії розповів деталі про перемовини з Трампом.
- Він також додав, що новий президент США позитивно налаштований та вірить в успішне завершення війни.
- Радник американського лідера розкрив наміри Трампа щодо України.
Австрія може стане майданчиком для мирних перемовин
Карл Негаммер відверто зізнається, що його нещодавнє бесіда з новим очільником Білого дому дуже швидко перейшла до теми війни Росії проти України.
Окрім того, австрійський лідер офіційно підтвердив, що вже запропонував своєму візаві Австрію як "гарне місце для переговорів, як нейтральну країну".
Однак Негаммер не захотів розкривати, як на цю пропозицію відреагував Дональд Трамп.
За словами канцлера, після розмови з американським лідером у нього склалось враження, що той "дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про закінчення війни".
У команді Трампа дали гучну обіцянку щодо України
З новою заявою з цього приводу виступив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником нового президента США з нацбезпеки.
На цьому тлі представники ЗМІ запитали у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.
Той почав стверджувати, що новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.
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