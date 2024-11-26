Канцлер Австрії озвучив Трампу нову пропозицію щодо України

Австрійський лідер Карл Негаммер офіційно підтвердив, що вже запропонував новому президенту США Дональду Трампу Австрію як майданчик для ведення "мирних переговорів" між Україною та Росією.

Австрія може стане майданчиком для мирних перемовин

Карл Негаммер відверто зізнається, що його нещодавнє бесіда з новим очільником Білого дому дуже швидко перейшла до теми війни Росії проти України.

Трамп запитав мене про мою оцінку, оскільки я був одним з небагатьох, хто зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також описав мені свій погляд. І ми дуже швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася. Карл Негаммера Канцлер Австрії

Окрім того, австрійський лідер офіційно підтвердив, що вже запропонував своєму візаві Австрію як "гарне місце для переговорів, як нейтральну країну".

Однак Негаммер не захотів розкривати, як на цю пропозицію відреагував Дональд Трамп.

За словами канцлера, після розмови з американським лідером у нього склалось враження, що той "дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про закінчення війни".

У команді Трампа дали гучну обіцянку щодо України

З новою заявою з цього приводу виступив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником нового президента США з нацбезпеки.

Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир, — наголосив американський політик. Поширити

На цьому тлі представники ЗМІ запитали у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.

Той почав стверджувати, що новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.