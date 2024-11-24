Виступає проти допомоги Україні. Хто наразі має найбільший вплив на Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Виступає проти допомоги Україні. Хто наразі має найбільший вплив на Трампа

Дональд Трамп-молодший
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися журналістам, Дональд Трамп-молодший станом на сьогодні є найвпливовішим членом родини нового очільника Білого дому Дональда Трампа на тлі перехідного періоду.

Головні тези:

  • Син президента США активно консультує батька в багатьох питаннях.
  • Він також висуває умови для кандидатів на посади у команді Дональда Трампа.
  • Дональд Трамп-молодший публікував цинічні натяки на припинення допомоги Україні.

Дональд Трамп-молодший керує багатьма процесами

Журналісти звертають увагу на те, що станом на сьогодні саме він впливає на формування "найбільш суперечливого кабінету міністрів у сучасній історії США".

Як стверджують анонімні джерела, син нового очільника Білого дому консультує батька у найрізноманітніших питаннях.

Що цікаво, раніше Дональд Трамп-молодший стверджував, що навряд чи братиме участь у подібних дискусіях.

Він насамперед уважно слідкує за тим, щоб кандидати (на керівні посади в Білому домі — ред.) були лояльні до його батька.

Він також зазвичай шукає претендентів, які дотримуються "антисистемного світогляду, включаючи протекціоністську економічну політику", а також тих, хто виступає за скорочення військових інтервенцій та іноземної допомоги, — пише видання.

Як Дональд Трамп-молодший намагався висміяти Зеленського та Україну

Нещодавно син нового президента США цинічно натякнув, що український лідер Володимир Зеленський "втратить допомогу" вже за місяць.

Ще один скандальний та неоднозначний допис він оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дональд Трамп-молодший опублыкував чорно-біле відео, на якому на Володимира Зеленського сиплються долари.

POV (point of view — ред.): тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги, — написано на ролику.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, спочатку відео опублікувала Сара Пейлін, колишня губернаторка Аляски та кандидатка на посаду віце-президента від Республіканської партії.

Сам Володимир Зеленський на цей цинічний жарт жодним чином не відреагував.

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