Выступает против помощи Украине. Кто сейчас больше всего влияет на Трампа
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Политика
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Выступает против помощи Украине. Кто сейчас больше всего влияет на Трампа

Дональд Трамп-младший управляет многими процессами
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Источник:  Reuters

Как удалось узнать журналистам, Дональд Трамп-младший по состоянию на сегодняшний день является самым влиятельным членом семьи нового главы Белого дома Дональда Трампа на фоне переходного периода.

Главные тезисы

  • Сын президента США активно консультирует отца по многим вопросам.
  • Он также предъявляет условия для кандидатов на должности в команде Дональда Трампа.
  • Дональд Трамп-младший публиковал циничные намеки касательно помощи Украине.

Дональд Трамп-младший управляет многими процессами

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день именно он влияет на формирование "наиболее противоречивого кабинета министров в современной истории США".

Как утверждают анонимные источники, сын нового главы Белого дома консультирует отца по самым разным вопросам.

Что интересно, ранее Дональд Трамп-младший утверждал, что вряд ли будет участвовать в подобных дискуссиях.

Он, прежде всего, внимательно следит за тем, чтобы кандидаты (на руководящие должности в Белом доме — ред.) были лояльны к его отцу.

Он также обычно ищет претендентов, которые придерживаются "антисистемного мировоззрения, включая протекционистскую экономическую политику", а также выступающих за сокращение военных интервенций и иностранной помощи, — пишет издание.

Как Дональд Трамп-младший пытался высмеять Зеленского и Украину

Недавно сын нового президента США цинично намекнул, что украинский лидер Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц.

Еще одно скандальное и неоднозначное сообщение он обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Дональд Трамп-младший опубликовал черно-белое видео, на котором на Владимира Зеленского сыплются доллары.

POV (point of view – ред.): тебя осталось 38 дней до потери помощи, – написано на ролике.

Фото: скриншот

Что важно понимать, сначала видео опубликовала Сара Пэйлин, бывшая губернатор Аляски и кандидатка на должность вице-президента от Республиканской партии.

Сам Владимир Зеленский на эту циничную шутку никак не отреагировал.

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