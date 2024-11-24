Выступает против помощи Украине. Кто сейчас больше всего влияет на Трампа

Как удалось узнать журналистам, Дональд Трамп-младший по состоянию на сегодняшний день является самым влиятельным членом семьи нового главы Белого дома Дональда Трампа на фоне переходного периода.
Главные тезисы
- Сын президента США активно консультирует отца по многим вопросам.
- Он также предъявляет условия для кандидатов на должности в команде Дональда Трампа.
- Дональд Трамп-младший публиковал циничные намеки касательно помощи Украине.
Дональд Трамп-младший управляет многими процессами
Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день именно он влияет на формирование "наиболее противоречивого кабинета министров в современной истории США".
Как утверждают анонимные источники, сын нового главы Белого дома консультирует отца по самым разным вопросам.
Что интересно, ранее Дональд Трамп-младший утверждал, что вряд ли будет участвовать в подобных дискуссиях.
Он, прежде всего, внимательно следит за тем, чтобы кандидаты (на руководящие должности в Белом доме — ред.) были лояльны к его отцу.
Как Дональд Трамп-младший пытался высмеять Зеленского и Украину
Недавно сын нового президента США цинично намекнул, что украинский лидер Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц.
Еще одно скандальное и неоднозначное сообщение он обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Дональд Трамп-младший опубликовал черно-белое видео, на котором на Владимира Зеленского сыплются доллары.
Что важно понимать, сначала видео опубликовала Сара Пэйлин, бывшая губернатор Аляски и кандидатка на должность вице-президента от Республиканской партии.
Сам Владимир Зеленский на эту циничную шутку никак не отреагировал.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-