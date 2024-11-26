Байден підготував амбітний план щодо України на 2025 рік

Чинний американський лідер Джо Байден уже знає, що повинні зробити США, щоб Україна мала можливість успішно оборонятися від агресії Росії протягом усього 2025 року.

Байден не залишить Україну без важливої допомоги

Про плани президента США першим розповів очільник Держдепу Ентоні Блінкен. Це сталося після зустрічі з міністрами закордонних справ G7 в Італії.

Як стверджує шеф американської дипломатії, “Група семи” та її партнери "рішуче налаштовані" на те, щоб Україна мала гроші, боєприпаси та сили, щоб ефективно воювати у 2025 році або вести переговори про мир з позиції сили.

Окрім того, Блінкен публічно пообіцяв, що офіційний Вашингтон продовжить збільшувати допомогу у сфері безпеки для зміцнення оборони України на сході.

За словами дипломата, залучення диктатором Путіним солдатів КНДР до війни проти України є предметом "серйозного занепокоєння" для G7.

Блінкен вкотре закликав союзників України посилити підтримку Києва

Реальність така. Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Американський дипломат наголосив: ключова причина того, чому "так багато країн беруть участь у захисті України", полягає в тому, що "агресія, яку здійснює Росія, спрямована не лише проти України".

Це агресія проти самих принципів, які лежать в основі міжнародної системи і є необхідними для підтримання миру і стабільності, — додав Блінкен. Поширити

Що важливо розуміти, протягом останніх тижнів президент США Джо Байден дійсно ухвалив низку рішень, які можуть змінити хід війни.

Насамперед йдеться про надання дозволу Україні завдавати ударів по РФ далекобійними американськими ракетами.

Також Штати передадуть ЗСУ протипіхотні міни та сотні ракет.