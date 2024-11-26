Генсек НАТО наказав змінити траєкторію війни РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени Альянсу повинні зробити все можливе, щоб змінити траєкторію війни Росії проти Україні. За його словами, для реалізації цієї мети блок повинен ухвалити низку важливих рішень.

НАТО планує наблизити перемогу України

Наша підтримка України дозволила їм продовжувати боротьбу, але нам необхідно піти далі, щоб змінити траєкторію війни. Марк Рютте Генсек НАТО

На переконання генерального секретаря Альянсу, станом на сьогодні вкрай важливо забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону.

Окрім того, Рютте додав, що не можна забувати про зобов'язання, взяті на саміті НАТО у Вашингтоні.

Як наголосив генсек, насамперед йдеться про нове командування — командування НАТО з координації безпекової допомоги та навчання.

А також фінансове зобов'язання в розмірі 40 мільярдів євро до 2024 року і подальші заходи щодо зближення України з НАТО, — зазначив Марк Рютте. Поширити

Засідання Ради Україна-НАТО 26 листопада (Фото:nato.int)

Рютте закликав не забувати про оборонну промисловість

За словами генсека НАТО, наразі також максимально важливо наростити інвестиції та виробництво у військовій промисловості.

Марк Рютте вкотре звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ у війні проти України використовує північнокорейську зброю і війська, іранські безпілотники та китайські товари подвійного призначення для своєї оборонної промисловості.

Це небезпечне розширення війни і виклик глобальному миру і безпеці... Доброю новиною є те, що в особі НАТО у нас є альянс, який нам потрібен для захисту кожного шматка нашої території. Марк Рютте Генсек НАТО

Що важливо розуміти, під час зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні послів у вівторок, 26 листопада, сторони обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня.