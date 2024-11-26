Генсек НАТО наказав змінити траєкторію війни РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени Альянсу повинні зробити все можливе, щоб змінити траєкторію війни Росії проти Україні. За його словами, для реалізації цієї мети блок повинен ухвалити низку важливих рішень.
Головні тези:
- Підтримка України та забезпечення протиповітряної оборони є критично важливими завданнями для НАТО.
- Рютте також закликав до нарощування інвестицій у військову промисловість.
- Україна та НАТО обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети по Дніпру минулого тижня.
НАТО планує наблизити перемогу України
На переконання генерального секретаря Альянсу, станом на сьогодні вкрай важливо забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону.
Окрім того, Рютте додав, що не можна забувати про зобов'язання, взяті на саміті НАТО у Вашингтоні.
Як наголосив генсек, насамперед йдеться про нове командування — командування НАТО з координації безпекової допомоги та навчання.
Рютте закликав не забувати про оборонну промисловість
За словами генсека НАТО, наразі також максимально важливо наростити інвестиції та виробництво у військовій промисловості.
Марк Рютте вкотре звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ у війні проти України використовує північнокорейську зброю і війська, іранські безпілотники та китайські товари подвійного призначення для своєї оборонної промисловості.
Що важливо розуміти, під час зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні послів у вівторок, 26 листопада, сторони обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня.
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