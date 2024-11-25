Топадмірал НАТО виступив за превентивні удари по Росії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зізнався, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою-агресоркою.

У НАТО обговорюють високоточні удари по Росії

Адмірал повідомив, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії у випадку війни.

Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару. Роб Бауер Голова Військового комітету НАТО, адмірал

Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім — реагувати.

За його словами, російська армія значно збільшилась чисельно порівняно з довоєнним часом, але відтоді її якість знизилася.

На цей час росіяни не є такою загрозою, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися, — сказав він, додавши, що це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.

Разом з цим Бауер закликав підприємства підготуватися до "сценарію воєнного часу" та відповідним чином налаштувати свої лінії виробництва та розподілу, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку таких країн, як Росія та Китай.

Зокрема він нагадав про перші місяці російського вторгнення в Україну, коли Росія обрізала постачання газу в Європу.

Ми думали, що маємо угоду з "Газпромом", але насправді у нас була угода з паном Путіним. Те саме стосується інфраструктури та товарів, що належать Китаю. У нас насправді є угода з (президентом Китаю) Сі (Цзіньпіном), — попередив Бауер і нагадав, Китай видобуває 60% усіх рідкоземельних матеріалів у світі, а переробляє навіть більше — 90%. Поширити

Адмірал зауважив, що хімічні інгредієнти для багатьох важливих ліків, які споживає Захід, також надходять з Китаю.

Ми наївні, якщо думаємо, що Комуністична партія ніколи не скористається цією владою. Лідери бізнесу в Європі та Америці повинні усвідомити, що комерційні рішення, які вони приймають, мають стратегічні наслідки для безпеки їхньої нації.

НАТО готується до війни з РФ

Через погіршення ситуації з міжнародною безпекою, у Німеччині хочуть створити більше укриттів. За даними уряду, нині в Німеччині є лише 579 бункерних приміщень, в яких можуть сховатися тільки 480 тисяч людей. В часи холодної війни таких укриттів було 2 тисячі.

Екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що європейська система ППО протягне у війні проти РФ не більше трьох місяців. Із сухопутними силами ситуація ще гірша. Поширити

Politico звернула увагу, що чисельність солдатів у сухопутній армії Великої Британії нині найменша з 1700-х років.

При цьому минулого місяця міністр оборони Британії Джон Хілі заявляв, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали" після того, як лейбористська партія перемогла на виборах.

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