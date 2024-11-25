Топ-адмирал НАТО выступил за превентивные удары по России

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признался, что в НАТО обсуждают возможность превентивных высокоточных ударов по территории России, если начнется конфликт с государством-агрессором.

В НАТО обсуждают высокоточные удары по России

Адмирал сообщил, что в НАТО обсуждается возможность превентивных высокоточных ударов по территории России в случае войны.

Грамотнее не ждать [когда Россия нанесет удар], а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, использующиеся для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар. Роб Бауэр Глава Военного комитета НАТО, адмирал

Бауэр назвал положительным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сути как оборонному альянсу. Кроме того, изменилось восприятие мнения, что необходимо "сидеть и ждать, когда нас нападут" и только потом — реагировать.

По его словам, российская армия значительно увеличилась по сравнению с довоенным временем, но с тех пор ее качество снизилось.

В настоящее время россияне не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться, — сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.

В то же время Бауэр призвал предприятия подготовиться к "сценарию военного времени" и соответствующим образом настроить свои линии производства и распределения, чтобы быть менее уязвимыми к шантажу со стороны таких стран, как Россия и Китай.

В частности, он напомнил о первых месяцах российского вторжения в Украину, когда Россия обрезала поставки газа в Европу.

Мы думали, что у нас есть соглашение с "Газпромом", но на самом деле у нас было соглашение с господином Путиным. То же касается инфраструктуры и товаров, принадлежащих Китаю. У нас действительно есть соглашение с (президентом Китая) Си (Цзиньпином), — предупредил Бауэр и напомнил, что Китай добывает 60% всех редкоземельных материалов в мире, а перерабатывает даже больше — 90%. Поделиться

Адмирал отметил, что химические ингредиенты для многих важных лекарств, потребляемых Западом, также поступают из Китая.

Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не воспользуется этой властью. Лидеры бизнеса в Европе и Америке должны осознать, что принимаемые ими коммерческие решения имеют стратегические последствия для безопасности их нации.

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