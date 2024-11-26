Генсек НАТО приказал изменить траекторию войны РФ против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса должны сделать все возможное, чтобы изменить траекторию войны России против Украины. По его словам, для реализации этой цели блок должен принять ряд важных решений.
Главные тезисы
- Поддержка Украины и обеспечение противовоздушной обороны являются критически важными задачами НАТО.
- Рютте призвал к наращиванию инвестиций в военную промышленность.
- Украина и НАТО обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты по Днепру на прошлой неделе.
НАТО планирует приблизить победу Украины
По убеждению генерального секретаря Альянса, сейчас крайне важно обеспечить критически важную для Украины противовоздушную оборону.
Кроме того, Рютте добавил, что нельзя забывать об обязательствах, взятых на саммите НАТО в Вашингтоне.
Как подчеркнул генсек, в первую очередь речь идет о новом командовании — командовании НАТО по координации помощи и обучению безопасности.
Рютте призвал не забывать об оборонной промышленности
По словам генсека НАТО, также максимально важно нарастить инвестиции и производство в военной промышленности.
Марк Рютте в очередной раз обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ в войне против Украины использует северокорейское оружие и войска, иранские беспилотники и китайские товары двойного назначения для своей оборонной промышленности.
Что важно понимать, во время встречи Совета Украина-НАТО на уровне послов во вторник, 26 ноября, стороны обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе.
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