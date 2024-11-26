Генсек НАТО приказал изменить траекторию войны РФ против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса должны сделать все возможное, чтобы изменить траекторию войны России против Украины. По его словам, для реализации этой цели блок должен принять ряд важных решений.

НАТО планирует приблизить победу Украины

Наша поддержка Украины позволила им продолжать борьбу, но нам нужно пойти дальше, чтобы изменить траекторию войны. Марк Рютте Генсек НАТО

По убеждению генерального секретаря Альянса, сейчас крайне важно обеспечить критически важную для Украины противовоздушную оборону.

Кроме того, Рютте добавил, что нельзя забывать об обязательствах, взятых на саммите НАТО в Вашингтоне.

Как подчеркнул генсек, в первую очередь речь идет о новом командовании — командовании НАТО по координации помощи и обучению безопасности.

А также финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро к 2024 году и дальнейшие меры по сближению Украины с НАТО, — отметил Марк Рютте. Поделиться

Заседание Совета Украина-НАТО 26 ноября (Фото:nato.int)

Рютте призвал не забывать об оборонной промышленности

По словам генсека НАТО, также максимально важно нарастить инвестиции и производство в военной промышленности.

Марк Рютте в очередной раз обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ в войне против Украины использует северокорейское оружие и войска, иранские беспилотники и китайские товары двойного назначения для своей оборонной промышленности.

Это опасное расширение войны и вызов глобальному миру и безопасности... Хорошая новость заключается в том, что в лице НАТО у нас есть альянс, который нам нужен для защиты каждого куска нашей территории. Марк Рютте Генсек НАТО

Что важно понимать, во время встречи Совета Украина-НАТО на уровне послов во вторник, 26 ноября, стороны обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе.