Парламентская ассамблея НАТО требует ускорить членство Украины и предоставить дальнобойные ракеты
Категория
Политика
Дата публикации

Парламентская ассамблея НАТО требует ускорить членство Украины и предоставить дальнобойные ракеты

НАТО
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По результатам сессии Парламентской ассамблеи НАТО была принята резолюция с призывом к обеспечению максимально быстрого вступления Украины в Альянс, а также передачей дальнобойных ракет.

Главные тезисы

  • Парламентская ассамблея НАТО призывает ускорить вступление Украины в Альянс и предоставить дальнобойные ракеты для защиты страны.
  • Резолюция подчеркивает необходимость предоставления Украине военной, финансовой и гуманитарной поддержки на фоне российской агрессии.
  • Ассамблея призывает ужесточить санкции против России и ее союзников, а также передать ракеты средней дальности для защиты Украины.
  • Предоставление дальнобойных ракет Украине является результатом дипломатических усилий украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
  • Резолюция подчеркивает важность использования политического и экономического давления для противодействия агрессии со стороны России и Китая в отношении Украины.

В ПА НАТО призывают членов Альянса ускорить вступление Украины

Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса активизировать политические и практические усилия, направленные на то, чтобы помочь Украине получить приглашение и стать 33-м членом НАТО, — говорится в принятом документе.

Как утверждают авторы резолюции, критически важно усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины на фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны.

ПА НАТО призывает к ускорению вступления Украины и передаче Киеву дальнобойных ракет
Украина-НАТО

В частности, речь идет о своевременной доставке боеприпасов и современных систем вооружения.

Кроме того, члены Ассамблеи призвали к ужесточению санкций против России и ее союзников.

Призываем усилить санкционный режим против РФ и КНДР с целью повышения цены за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии, — подчеркивается в резолюции.

Отдельно отмечается необходимость использования политического и экономического давления для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".

Что известно о требовании поставок дальнобойных ракет Украины

По словам руководителя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, в резолюции ПА Альянса страны-члены призывают предоставить Украине ракеты дальностью поражения от 1 тыс. до 5 тыс. км для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Надеемся на положительное решение и в этот раз, — подчеркнул Чернев.

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