По результатам сессии Парламентской ассамблеи НАТО была принята резолюция с призывом к обеспечению максимально быстрого вступления Украины в Альянс, а также передачей дальнобойных ракет.
Главные тезисы
- Парламентская ассамблея НАТО призывает ускорить вступление Украины в Альянс и предоставить дальнобойные ракеты для защиты страны.
- Резолюция подчеркивает необходимость предоставления Украине военной, финансовой и гуманитарной поддержки на фоне российской агрессии.
- Ассамблея призывает ужесточить санкции против России и ее союзников, а также передать ракеты средней дальности для защиты Украины.
- Предоставление дальнобойных ракет Украине является результатом дипломатических усилий украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
- Резолюция подчеркивает важность использования политического и экономического давления для противодействия агрессии со стороны России и Китая в отношении Украины.
В ПА НАТО призывают членов Альянса ускорить вступление Украины
Как утверждают авторы резолюции, критически важно усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины на фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны.
В частности, речь идет о своевременной доставке боеприпасов и современных систем вооружения.
Кроме того, члены Ассамблеи призвали к ужесточению санкций против России и ее союзников.
Отдельно отмечается необходимость использования политического и экономического давления для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".
Что известно о требовании поставок дальнобойных ракет Украины
По словам руководителя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, в резолюции ПА Альянса страны-члены призывают предоставить Украине ракеты дальностью поражения от 1 тыс. до 5 тыс. км для ударов по стратегическим объектам на территории России.
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