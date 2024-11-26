По результатам сессии Парламентской ассамблеи НАТО была принята резолюция с призывом к обеспечению максимально быстрого вступления Украины в Альянс, а также передачей дальнобойных ракет.

В ПА НАТО призывают членов Альянса ускорить вступление Украины

Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса активизировать политические и практические усилия, направленные на то, чтобы помочь Украине получить приглашение и стать 33-м членом НАТО, — говорится в принятом документе. Поделиться

Как утверждают авторы резолюции, критически важно усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины на фоне продолжения развязанной Кремлем преступной войны.

Украина-НАТО

В частности, речь идет о своевременной доставке боеприпасов и современных систем вооружения.

Кроме того, члены Ассамблеи призвали к ужесточению санкций против России и ее союзников.

Призываем усилить санкционный режим против РФ и КНДР с целью повышения цены за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии, — подчеркивается в резолюции. Поделиться

Отдельно отмечается необходимость использования политического и экономического давления для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".

Что известно о требовании поставок дальнобойных ракет Украины

По словам руководителя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, в резолюции ПА Альянса страны-члены призывают предоставить Украине ракеты дальностью поражения от 1 тыс. до 5 тыс. км для ударов по стратегическим объектам на территории России.