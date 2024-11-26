За результатами сесії Парламентської асамблеї НАТО було ухвалено резолюцію із закликом до забезпечення максимально швидкого вступу України до Альянсу, а також передачею далекобійних ракет.

У ПА НАТО закликають членів Альянсу пришвидшити вступ України

Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу активізувати політичні та практичні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Україні отримати запрошення і стати якнайшвидше 33-м членом НАТО, — йдеться в ухваленному документі. Поширити

Як стверджують автори резолюції, наразі критично важливо посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України на тлі продовження розв’язаною Кремлем злочинної війни.

Україна-НАТО

Зокрема, йдеться про своєчасну доставку боєприпасів і сучасних систем озброєння.

Крім того, члени Асамблеї закликали до посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Закликаємо посилити санкційний режим проти РФ та КНДР з метою підвищення ціни за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні всі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії, — підкреслюється у резолюції. Поширити

Окремо наголошується на необхідності використання політичного й економічного тиску для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль".

Що відомо про вимогу щодо поставок далекобійних ракет Україні

За словами керівника постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва, у резолюції ПА Альянсу країни-члени закликають надати Україні ракети дальністю ураження від 1 тис до 5 тис км для ударів по стратегічних об’єктах на території Росїі.