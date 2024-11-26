Парламентська асамблея НАТО вимагає пришвидшити членство України і надати далекобійні ракети
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Політика
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Парламентська асамблея НАТО вимагає пришвидшити членство України і надати далекобійні ракети

НАТО
Україна-НАТО

За результатами сесії Парламентської асамблеї НАТО було ухвалено резолюцію із закликом до забезпечення максимально швидкого вступу України до Альянсу, а також передачею далекобійних ракет. 

Головні тези:

  • Парламентська асамблея НАТО закликає пришвидшити вступ України до Альянсу та передати далекобійні ракети для захисту країни.
  • Підтримка України на фоні російської агресії є критично необхідною, зокрема у сферах військової, фінансової та гуманітарної допомоги.
  • Резолюція обговорює посилення санкцій проти Росії та її союзників, а також підтримку України ракетами середньої дальності для захисту від агресії.
  • Вимога передачі далекобійних ракет Україні у резолюції ПА НАТО є результатом дипломатичних зусиль української делегації.
  • Необхідність використання політичного й економічного тиску для стримування співпраці Росії та Китаю в агресії проти України наголошується в резолюції.

У ПА НАТО закликають членів Альянсу пришвидшити вступ України

Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу активізувати політичні та практичні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Україні отримати запрошення і стати якнайшвидше 33-м членом НАТО, — йдеться в ухваленному документі.

Як стверджують автори резолюції, наразі критично важливо посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України на тлі продовження розв’язаною Кремлем злочинної війни.

ПА НАТО закликає до пришвидшення вступу України та передачі Києву далекобійних ракет
Україна-НАТО

Зокрема, йдеться про своєчасну доставку боєприпасів і сучасних систем озброєння.

Крім того, члени Асамблеї закликали до посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Закликаємо посилити санкційний режим проти РФ та КНДР з метою підвищення ціни за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні всі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії, — підкреслюється у резолюції.

Окремо наголошується на необхідності використання політичного й економічного тиску для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль".

Що відомо про вимогу щодо поставок далекобійних ракет Україні

За словами керівника постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва, у резолюції ПА Альянсу країни-члени закликають надати Україні ракети дальністю ураження від 1 тис до 5 тис км для ударів по стратегічних об’єктах на території Росїі.

Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу, — підкреслив Чернєв.

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