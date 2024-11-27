Новый американский дрон может изменить ход войны РФ против Украины

Согласно данным издания Newsweek, недавно непосредственно в Украине успешно прошли испытания новые американские системы противодействия беспилотникам Hitchhiker. Что интересно, сейчас их оценивают как такие, что "изменят правила игры" на фронте.

Дрон Hitchhiker. Что сейчас о нем известно

Как удалось узнать журналистам, Hitchhiker — это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем.

Над его разработкой активно работали две ведущие американские технологические компании — IronNet и Astrion.

На фоне проведения испытаний стало ясно, что это революционная технология противодействия беспилотникам, демонстрирующая впечатляющий потенциал для борьбы с дронами на фронте, а также повышение уровня разведки.

Hitchhiker сможет крайне эффективно бороться с иранскими дронами-камикадзе Shahed, которые почти ежедневно использует Россия для атак на мирное украинское население.

Кроме того, указано, что этот беспилотник будет гораздо более дешевым вариантом защиты, чем традиционные оборонные системы, к примеру, очень дорогие ракеты для Patriot.

Испытание новых американских дронов-перехватчиков в Украине (Фото: скриншот)

Почему этот дрон может изменить ход войны

Таким смелым прогнозом поделился инвестор в области кибербезопасности и директор американской компании IronNet Адмирал Майк Гьюитт.

Он называет этот новый дрон "геймченджером”, то есть таким, что изменит правила игры на поле боя.

Майк Гьюитт обращает внимание на то, что Astrion — это та компания по противодействию беспилотным авиационным системам (UAS), которая имеет возможность обеспечить тотальную защиту Украины от российских атак дронами.

Она может видеть беспилотники, классифицировать их, отслеживать, а затем уничтожать их с помощью своего беспилотника, который будет запускать с разных мест, — объяснил он. Поделиться

Кроме того, указано, что IronNet сможет гарантировать систему киберстойкой коллективной обороны для сети Astrion.