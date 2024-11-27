Как закончится война РФ против Украины — прогноз главы МИД Британии

По мнению шефа британской дипломатии Дэвида Лемми, война России против Украины завершится не только в результате победы одной из армий на поле боя, но и благодаря политическому урегулированию.
Главные тезисы
- Ключевым фактором в завершении войны является вопрос вступления Украины в НАТО.
- Действия Путина, в том числе запугивание и удары по Украине, свидетельствуют об отчаянии диктатора.
- Британия обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Завершение войны — к чему готовиться
Как считает глава МИД Великобритании, на этом фоне ключевым фактором будет вопрос вступления Украины в НАТО.
Министр обратил внимание на то, что именно поэтому вступление Украины в НАТО, а также гарантии безопасности играют ключевую роль в этом процессе.
О чем свидетельствуют последние действия Путина
По словам Дэвида Лемми, очередные запугивания со стороны российского диктатора Владимира Путина, а также удар по Украине новой баллистической ракетой 21 ноября — это "признак отчаяния":
Шеф британской дипломатии добавил, что такие хаотичные и абсурдные решения — просто часть “стратегии” нелегитимного главы Кремля.
На фоне последних событий министр пообещал, что официальный Лондон не откажется от поддержки Украины.
По его убеждению, у украинского народа есть силы выдержать "эту борьбу до 2025 года".
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