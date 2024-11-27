Как закончится война РФ против Украины — прогноз главы МИД Британии
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Как закончится война РФ против Украины — прогноз главы МИД Британии

Дэвид Лемми
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Источник:  Le Monde

По мнению шефа британской дипломатии Дэвида Лемми, война России против Украины завершится не только в результате победы одной из армий на поле боя, но и благодаря политическому урегулированию.

Главные тезисы

  • Ключевым фактором в завершении войны является вопрос вступления Украины в НАТО.
  • Действия Путина, в том числе запугивание и удары по Украине, свидетельствуют об отчаянии диктатора.
  • Британия обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Завершение войны — к чему готовиться

Как считает глава МИД Великобритании, на этом фоне ключевым фактором будет вопрос вступления Украины в НАТО.

Мы все понимаем, что это закончится не только в результате военных действий на местах, но и в результате политического урегулирования... Очень важно, чтобы Украина получила необходимые гарантии безопасности и российская агрессия была отбита. И мы здесь, в Европе, ясно понимаем, что не можем допустить ситуацию, когда война закончится, а Россия вернется снова в течение некоторого времени.

Дэвид Лемми

Дэвид Лемми

Глава МИД Британии

Министр обратил внимание на то, что именно поэтому вступление Украины в НАТО, а также гарантии безопасности играют ключевую роль в этом процессе.

О чем свидетельствуют последние действия Путина

По словам Дэвида Лемми, очередные запугивания со стороны российского диктатора Владимира Путина, а также удар по Украине новой баллистической ракетой 21 ноября — это "признак отчаяния":

Шеф британской дипломатии добавил, что такие хаотичные и абсурдные решения — просто часть “стратегии” нелегитимного главы Кремля.

На фоне последних событий министр пообещал, что официальный Лондон не откажется от поддержки Украины.

Мы полны решимости поставить Украину в максимально крепкое положение, поскольку она вступает в эту тяжелую зиму 2025 года, — подчеркнул Лемми.

По его убеждению, у украинского народа есть силы выдержать "эту борьбу до 2025 года".

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