Як закінчиться війна РФ проти України — прогноз глави МЗС Британії

На переконання шефа британської дипломатії Девіда Леммі, війна Росії проти України завершиться не тільки в результаті перемоги однієї з армій на полі бою, а й завдяки політичному врегулюванню.

Завершення війни — до чого готуватися

Як вважає глава МЗС Великої Британія, на цьому тлі ключовим фактором буде питання вступу України в НАТО.

Ми всі розуміємо, що це закінчиться не тільки в результаті військових дій на місцях, а й у результаті політичного врегулювання... Дуже важливо, щоб Україна отримала необхідні гарантії безпеки, і щоб російська агресія була відбита. І ми тут, у Європі, справді ясно розуміємо, що не можемо допустити ситуацію, коли війна закінчиться, а Росія повернеться знову протягом деякого часу. Девід Леммі Глава МЗС Британії

Міністр звернув увагу на те, що саме тому вступу України в НАТО, а також гарантії безпеки відіграють ключову роль у цьому процесі.

Про що свідчать останні дії Путіна

За словами Девіда Леммі, чергові залякування з боку російського диктатора Володимира Путіна, а також удар по Україні новою балістичною ракетою 21 листопада — це "ознака відчаю":

Шеф британської дипломатії додав, що такі хаотичні та абсурдні рішення — це просто частина “стратегії” нелегітимного глави Кремля.

На тлі останніх подій міністр пообіцяв, що офіційний Лондон не відмовиться від підтримки України.

Ми сповнені рішучості поставити Україну в максимально міцне становище, оскільки вона вступає в цю дуже важку зиму 2025 року, — наголосив Леммі. Поширити

На його переконання, український народ має сили витримати "цю боротьбу до 2025 року".