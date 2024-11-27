Як закінчиться війна РФ проти України — прогноз глави МЗС Британії

На переконання шефа британської дипломатії Девіда Леммі, війна Росії проти України завершиться не тільки в результаті перемоги однієї з армій на полі бою, а й завдяки політичному врегулюванню.
Головні тези:
- Ключовим фактором в завершенні війни є питання вступу України в НАТО.
- Дії Путіна, зокрема залякування та удари по Україні, свідчать про відчай диктатора.
- Британія обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Завершення війни — до чого готуватися
Як вважає глава МЗС Великої Британія, на цьому тлі ключовим фактором буде питання вступу України в НАТО.
Міністр звернув увагу на те, що саме тому вступу України в НАТО, а також гарантії безпеки відіграють ключову роль у цьому процесі.
Про що свідчать останні дії Путіна
За словами Девіда Леммі, чергові залякування з боку російського диктатора Володимира Путіна, а також удар по Україні новою балістичною ракетою 21 листопада — це "ознака відчаю":
Шеф британської дипломатії додав, що такі хаотичні та абсурдні рішення — це просто частина “стратегії” нелегітимного глави Кремля.
На тлі останніх подій міністр пообіцяв, що офіційний Лондон не відмовиться від підтримки України.
На його переконання, український народ має сили витримати "цю боротьбу до 2025 року".
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