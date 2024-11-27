Новий американський дрон може змінити хід війни РФ проти України

Згідно з даними видання Newsweek, нещодавно безпосередньо в Україні успішно пройшли випробування нові американські системи протидії безпілотникам Hitchhiker. Що цікаво, наразі їх оцінюють як такі, що "змінять правила гри" на фронті.

Дрон Hitchhiker. Що наразі про нього відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, Hitchhiker — це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном.

Над його розробкою активно працювали одразу дві провідні американські технологічні компанії — IronNet та Astrion.

На тлі проведення випробовувань стало зрозуміло, що це революційна технологія протидії безпілотникам, яка демонструє вражаючий потенціал для боротьби з дронами на фронті, а також підвищення рівня розвідки.

Hitchhiker зможе вкрай ефективно боротися з іранськими дронами-камікадзе “Shahed”, які майже щоденно використовує Росія для атак на мирне українське населення.

Окрім того, вказано, що цей безпілотник буде набагато дешевшим варіантом захисту, ніж традиційні оборонні системи, до прикладу, вкрай дорогі ракети для Patriot.

Випробування нових американських дронів-перехоплювачів в Україні (Фото: скриншот)

Чому цей дрон може змінити хід війни

Таким сміливим прогнозом поділився інвестор в галузі кібербезпеки і директор американської компанії IronNet Адмірал Майк Гʼюїтт.

Він називає цей новий дрон "геймченджером, тобто таким, що змінить правила гри на полі бою.

Майк Гʼюїтт звертає увагу на те, що Astrion — це саме та компанія з протидії безпілотним авіаційним системам (UAS), яка має можливість забезпечити тотальний захист України від російських атак дронами.

Вона може бачити безпілотники, класифікувати їх, відстежувати, а потім знищувати їх за допомогою свого безпілотника, який запускається з різних місць, — пояснив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що IronNet зможе гарантувати кіберстійку систему колективної оборони для мережі Astrion.