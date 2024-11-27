Десятки ракет та дронів атакують аеродром Бельбек у Криму — відео

Вранці 27 листопада в тимчасово окупованому росіянами Криму прогриміла потужна “бавовна”. Під ударом ракет та дронів знову опинився ворожий аеродром Бельбек.

“Бавовна” в Криму 27 листопада — перші подробиці

Близько 08:30 у на окупованому півострові пролунала повітряна тривога.

Одразу після цього російські телеграм-канали заявили, що в Криму атакують ворожий аеродром Бельбек.

У напрямку летовища нібито летіло 40 безпілотників та ракет. Росіяни уже почали брехати, що “все збили”, а у всіх руйнуваннях винні “уламки”.

Згідно з останніми даними, атака триває досі.

Також місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи в районі Балаклави. Попередньо в районі висот Кая-Баш.

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За словами російських окупантів, наразі вони готують відбувати третю хвилю атаки на військові цілі в Криму.

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На цьому тлі мешканці Криму скаржаться на те, що окупаційна влада не оголосила повітряну тривогу у всіх регіонах, де триває атака.

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Що відбувалося у Башкирії 26 листопада

Ввечері 26 листопада місцеві мешканці почули гучні вибухи у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.

Це відбувалося у місті Салават, яке розташоване за 1200 км від кордону України.

Спочатку місцеві ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що тамтешнє НПЗ атакують невідомі ударні дрони.

Однак згодом телеграм-канал ASTRA оприлюднив альтернативну версію подій.

Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, де його прийняли за український безпілотник.