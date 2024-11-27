Десятки ракет та дронів атакують аеродром Бельбек у Криму — відео

Вранці 27 листопада в тимчасово окупованому росіянами Криму прогриміла потужна “бавовна”. Під ударом ракет та дронів знову опинився ворожий аеродром Бельбек.
Головні тези:
- Ракети та дрони знову атакували військовий аеродром Бельбек у Криму.
- Наразі окупанти готуються до третьої хвилі атак на військові об'єкти.
- Мешканці Криму скаржаться на те, що окупаційна влада не оголосила повітряну тривогу у всіх регіонах, де тривають атаки.
“Бавовна” в Криму 27 листопада — перші подробиці
Близько 08:30 у на окупованому півострові пролунала повітряна тривога.
Одразу після цього російські телеграм-канали заявили, що в Криму атакують ворожий аеродром Бельбек.
У напрямку летовища нібито летіло 40 безпілотників та ракет. Росіяни уже почали брехати, що “все збили”, а у всіх руйнуваннях винні “уламки”.
Згідно з останніми даними, атака триває досі.
Також місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи в районі Балаклави. Попередньо в районі висот Кая-Баш.
За словами російських окупантів, наразі вони готують відбувати третю хвилю атаки на військові цілі в Криму.
На цьому тлі мешканці Криму скаржаться на те, що окупаційна влада не оголосила повітряну тривогу у всіх регіонах, де триває атака.
Що відбувалося у Башкирії 26 листопада
Ввечері 26 листопада місцеві мешканці почули гучні вибухи у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.
Це відбувалося у місті Салават, яке розташоване за 1200 км від кордону України.
Спочатку місцеві ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що тамтешнє НПЗ атакують невідомі ударні дрони.
Однак згодом телеграм-канал ASTRA оприлюднив альтернативну версію подій.
Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, де його прийняли за український безпілотник.
Після цього у місті одразу ввімкнули сирену повітряної тривоги, а охорона НПЗ “Газпром” відкрила по російському літаку вогонь.
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