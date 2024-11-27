Сили ППО збили 36 російських "шахедів" під час атаки на Україну

В ніч на 27 листопада РФ випустила по Україні 89 безпілотників. Сили оборони знищили 36 БпЛА, 48 - локаційно втрачені, ще 5 – повернулись на територію окупантів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, із 19.30 вівторка противник атакував Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Фото — t.me/kpszsu

48 БпЛА були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Через падіння уламків ворожих БпЛА у Київській області пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян. Попередньо — без жертв та постраждалих.

До відбиття повітряного нападу ворога 27 листопада залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

В ніч на 27 листопада Росія вкотре намагалась атакувати Київ дронами.

Як зазначається, внаслідок нічної атаки безпілотників росіян по Києву, у Дніпровському зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено будинок. У КМВА зазначили, що мова йде про об'єкт нежитлової інфраструктури.