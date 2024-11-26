РФ запустила по Україні чотири ракети та майже 190 "шахедів" — скільки збила ППО

У ніч на вівторок 26 листопада РФ атакувала Україну 188 дронами. Протиповітряна оборона збила 76 “шахедів”, ще 95 БпЛА — локаційно втрачені через дію РЕБ.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 26 листопада окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.

Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повідомляється, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей:

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

188 ворожих БпЛА.

Фото — t.me/kpszsu

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. Поширити

95 БпЛА — були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку безпілотників у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація оновлюється. Поширити

Армія РФ атакувала Тернопіль

Зазначається, що вночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.

Як повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода, під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція.

Наразі у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Відповідні служби уже працюють над усуненням проблеми.

За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів у Тернополі.

Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень — функціонують, їх робота також підтримуватиметься генераторами.

Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.

Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.

Медичні заклади у Тернополі працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами.