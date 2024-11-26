РФ запустила по Україні чотири ракети та майже 190 "шахедів" — скільки збила ППО

У ніч на вівторок 26 листопада РФ атакувала Україну 188 дронами. Протиповітряна оборона збила 76 “шахедів”, ще 95 БпЛА — локаційно втрачені через дію РЕБ.
Головні тези:
- У ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну 188 дронами, з яких протиповітряна оборона збила 76 “шахедів”.
- Армія РФ випустила чотири балістичні ракети 'Іскандер-М' та безпілотників невстановленого типу на різних напрямках.
- Повідомляється про пошкодження критичних об'єктів та приватних будинків у декількох регіонах, але без людських жертв.
- В атаку були втягнуті не лише регіони кордону з Росією, але також центральні та південні області України.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 26 листопада окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.
Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повідомляється, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей:
4 балістичні ракети "Іскандер-М";
188 ворожих БпЛА.
95 БпЛА — були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.
Армія РФ атакувала Тернопіль
Зазначається, що вночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.
Як повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода, під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція.
Наразі у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Відповідні служби уже працюють над усуненням проблеми.
За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів у Тернополі.
Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень — функціонують, їх робота також підтримуватиметься генераторами.
Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.
Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.
Медичні заклади у Тернополі працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами.
Також у Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.
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