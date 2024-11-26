РФ запустила по Украине четыре ракеты и почти 190 "шахедов" — сколько сбило ПВО

В ночь на вторник 26 ноября РФ атаковала Украину 188 дронами. Противовоздушная оборона сбила 76 "шахедов", еще 95 БпЛА - локационно потеряны из-за действия РЭБ.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 26 ноября оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по направлениям — Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Сообщается, что радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей:

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

188 враждебных БПЛА.

Фото — t.me/kpszsu

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Поделиться

95 БпЛА были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси.

К сожалению, попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки беспилотников в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Поделиться

Армия РФ атаковала Тернополь

Отмечается, что ночью в Тернополе прогремели взрывы, после чего в горожан и населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.

Как сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция.

В настоящее время в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.

По обновленной информации, в 7:00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционируют, их работа также будет поддерживаться генераторами.

Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.

Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.

Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме.