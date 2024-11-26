РФ запустила по Украине четыре ракеты и почти 190 "шахедов" — сколько сбило ПВО

В ночь на вторник 26 ноября РФ атаковала Украину 188 дронами. Противовоздушная оборона сбила 76 "шахедов", еще 95 БпЛА - локационно потеряны из-за действия РЭБ.
Главные тезисы
- Россия атаковала Украину 4 ракетами “Искандер-М” и почти 190 дронами, сбитыми частью ПВО.
- В результате атаки повреждены критические объекты, но нет жертв среди населения.
- Атака охватила не только приграничные регионы, но и центральные и южные области Украины.
- Ночная атака на Тернополь привела к повреждениям объектов инфраструктуры, но обошлось без человеческих жертв.
- Службы работают над восстановлением основных коммунальных услуг в Тернополе после ночной атаки.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 26 ноября оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.
Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по направлениям — Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Сообщается, что радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей:
4 баллистические ракеты "Искандер-М";
188 враждебных БПЛА.
95 БпЛА были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси.
Армия РФ атаковала Тернополь
Отмечается, что ночью в Тернополе прогремели взрывы, после чего в горожан и населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.
Как сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция.
В настоящее время в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.
По обновленной информации, в 7:00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.
Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционируют, их работа также будет поддерживаться генераторами.
Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.
Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.
Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме.
Также в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.
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