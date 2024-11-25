Силы ПВО сбили 71 российский "шахед" во время атаки на Украину

В ночь на 25 ноября армия РФ запустила по Украине 145 дронов Shahed и беспилотников неустановленного типа. Воздушные силы ВСУ уничтожили 71 "шахед".

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, в ночь на 25 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Крыма.

Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.

Фото — t.me/kpszsu

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Поделиться

71 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется.

В Воздушных силах напомнили, что 24 ноября с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками разных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Поскольку противник постоянно изменяет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может изменяться. Раньше атаки «шахедов» осуществлялись только в ночное время — в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БПЛА и в течение дня. Поделиться

Россия атаковала Харьков и Одессу

Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, количество раненых по состоянию на 11:44 увеличилось до 23 человек, среди которых 14 были госпитализированы.

Также по информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар по центру Одессы В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.