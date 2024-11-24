Силы ПВО сбили 50 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Российская армия в ночь на 24 ноября выпустила по Украине 73 беспилотника ПВО сбила 50 "шахедов".

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, ночью 24 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области.

Всего Силы обороны Украины обнаружили и осуществили сопровождение 73 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Фото — Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях, — отметили в Воздушных силах. Поделиться

Кроме того, 19 беспилотников локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

В воздухе — 4 вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется.

Россия снова атаковала Киев беспилотниками

Как отметили в КМВА, ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами.

В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более 3 часов.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников.

По предварительным данным КМВА, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.