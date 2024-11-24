Силы ПВО сбили 50 российских "шахедов" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 50 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 50 российских "шахедов" во время атаки на Украину
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Российская армия в ночь на 24 ноября выпустила по Украине 73 беспилотника ПВО сбила 50 "шахедов".

Главные тезисы

  • Воздушные силы Украины сбили 50 вражеских беспилотников во время атаки РФ на несколько областей Украины.
  • Привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и другие средства для отражения нападения на несколько фронтов.
  • 19 вражеских беспилотников потеряно из-за активного противодействия Сил обороны Украины.
  • Нападение на столицу Киев также оттолкнули, зафиксировано более десятка сбитых вражеских летательных аппаратов.
  • Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, что свидетельствует об успешном отбое атаки беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, ночью 24 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области.

Всего Силы обороны Украины обнаружили и осуществили сопровождение 73 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Фото — Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях, — отметили в Воздушных силах.

Кроме того, 19 беспилотников локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

В воздухе — 4 вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется.

Россия снова атаковала Киев беспилотниками

Как отметили в КМВА, ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами.

В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более 3 часов.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников.

По предварительным данным КМВА, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

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