Силы ПВО сбили 50 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Российская армия в ночь на 24 ноября выпустила по Украине 73 беспилотника ПВО сбила 50 "шахедов".
Главные тезисы
- Воздушные силы Украины сбили 50 вражеских беспилотников во время атаки РФ на несколько областей Украины.
- Привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и другие средства для отражения нападения на несколько фронтов.
- 19 вражеских беспилотников потеряно из-за активного противодействия Сил обороны Украины.
- Нападение на столицу Киев также оттолкнули, зафиксировано более десятка сбитых вражеских летательных аппаратов.
- Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, что свидетельствует об успешном отбое атаки беспилотников.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, ночью 24 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области.
Всего Силы обороны Украины обнаружили и осуществили сопровождение 73 вражеских БПЛА.
К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Кроме того, 19 беспилотников локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
В воздухе — 4 вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется.
Россия снова атаковала Киев беспилотниками
Как отметили в КМВА, ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами.
В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более 3 часов.
Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников.
По предварительным данным КМВА, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.
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